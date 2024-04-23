https://ria.ru/20240423/putin-1941854942.html
Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа
Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа - РИА Новости, 23.04.2024
Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа
Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:40
2024-04-23T18:40
2024-04-23T18:55
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общество
восточная сибирь
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владимир путин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России."Дорогие друзья, поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой. Полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута – легендарной Байкало-Амурской магистрали. Этот проект был исторически необходим нашей стране: еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья, в начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки", - сказал Путин на праздничном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа.БАМ – это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
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россия, общество, восточная сибирь, дальний восток, владимир путин
Россия, Общество, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа
Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа