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Путин призвал разобраться с загруженностью судов - РИА Новости, 23.04.2024
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16:53 23.04.2024 (обновлено: 17:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/putin-1941817049.html
Путин призвал разобраться с загруженностью судов
Путин призвал разобраться с загруженностью судов - РИА Новости, 23.04.2024
Путин призвал разобраться с загруженностью судов
Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой поднял вопрос загруженности судов, отметив, что необходимо РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:53
2024-04-23T17:01
владимир путин
россия
ирина подносова
политика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой поднял вопрос загруженности судов, отметив, что необходимо разобраться с этой проблемой."Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них - это загруженность судов. И в этой связи, Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, ирина подносова, политика
Владимир Путин, Россия, Ирина Подносова, Политика
Путин призвал разобраться с загруженностью судов

Путин на встрече с Подносовой поднял вопрос загруженности судов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой поднял вопрос загруженности судов, отметив, что необходимо разобраться с этой проблемой.
«
"Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них - это загруженность судов. И в этой связи, Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать", - сказал Путин.
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