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Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция

Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2024

Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:37

2024-04-23T18:37

2024-04-23T18:37

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

россия

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Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа 2024-04-23T18:37 true PT24M07S

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