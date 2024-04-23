https://ria.ru/20240423/putin-1941751076.html
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2024
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:37
2024-04-23T18:37
2024-04-23T18:37
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа
Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа
2024-04-23T18:37
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PT24M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
2024-04-23T18:37
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PT24M07S
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.