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Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2024
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18:37 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/putin-1941751076.html
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2024
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:37
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
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Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа
Путин на праздновании 50-летия с начала строительства БАМа
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
2024-04-23T18:37
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Путин на праздновании 50-летия начала строительства БАМа. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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