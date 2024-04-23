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Туристы составили рейтинг самого необычного варенья - РИА Новости, 23.04.2024
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Туризм
 
03:18 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941544963.html
Туристы составили рейтинг самого необычного варенья
Туристы составили рейтинг самого необычного варенья - РИА Новости, 23.04.2024
Туристы составили рейтинг самого необычного варенья
Четыре тысячи туристов, опрошенных онлайн-сервисом бронирования на сайте, составили рейтинг самого необычного варенья, сообщает tutu. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:18
2024-04-23T03:18
туризм
новости - туризм
туризм
отдых в россии
суздаль
астрахань
астраханская область
варенье
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Четыре тысячи туристов, опрошенных онлайн-сервисом бронирования на сайте, составили рейтинг самого необычного варенья, сообщает tutu.Из сосновых шишекЭто лакомство популярно в разных регионах Сибири. Для приготовления джема используют зеленые шишки, собранные, как правило, в мае и июне. К ним добавляют сахар, воду и кедровые орешки.Из инжираНа юге Дагестана готовят варенье из лимонов и инжира. Плоды режут на небольшие кусочки, смешивают с сахаром и варят на медленном огне. Лакомство получается в меру сладким, лимон дает небольшую кислинку.Из мяты Алтайские фермеры делают не только мед, но и необычное варенье — с кедровыми орешками, из шиповника и мятное. Иногда в смесь добавляют молодые веточки сосны, чтобы лакомство приобрело яркий мятно-хвойный аромат. Считается, что такое варенье помогает бороться с простудой.Из морошкиВ Карелии и других регионах Русского Севера делают варенье из морошки, в которое часто даже не добавляют сахар. Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами и содержит витамины А и С. Сезон морошки длится с июля по август, собирать ее довольно сложно, поэтому такое варенье очень ценится.Из крыжовникаЕго делают в разных регионах России, особенно популярно это лакомство в Башкортостане. Рецепт простой — нужны только сами плоды и сахар. Причем вкусное варенье получается и из спелого, и из зеленого крыжовника. Есть вариант посложнее — царское варенье, которое делают с добавлением вишневых листьев и ванильного экстракта. Говорят, именно такой десерт как-то преподнесли в подарок Екатерине II.Из зеленого грецкого орехаЭто традиционное лакомство в южных регионах России: именно там легко можно найти зеленые, незрелые плоды. Классический рецепт включает зеленые грецкие орехи, сахар, воду и специи, например, палочки корицы.Из одуванчиковЕго делают на Урале. У растения срезают желтые цветки и заливают их кипятком с сахаром. Как правило, перед приготовлением бутоны не моют, чтобы сохранить пыльцу, поэтому собирать одуванчики нужно только в проверенных местах, подальше от автодорог и жилых районов.Из шелковицыВ Ростовской области и других южных регионах России популярно варенье из белой и черной шелковицы (тутовника). Оно получается густым, а ягоды хорошо сохраняют форму. Рецепт приготовления простой: на килограмм тутовника – полкило сахара и половинку лимона.Из огурцаСуздаль называют огуречной столицей России. Для приготовления джема овощ режут на небольшие кусочки, добавляют воду и сахар. Для блюда отлично подходят большие перезревшие огурцы. Считается, что такое варенье любил Иван Грозный. А еще в июле в древнем городе по традиции отметят Праздник огурца — с ярмаркой и народными гуляниями.Из арбузных корокАстраханские арбузы известны на всю страну. В разгар сезона хозяйки готовят варенье – удаляют зеленую кожу, а белые корки заливают водой, потом смешивают с сахарным сиропом и ставят на огонь. Также в смесь можно добавить гвоздику, лимонный сок, апельсин, лайм или мяту.Из морского шиповникаЖители Дальнего Востока называют дикий шиповник, который часто растет на побережье, морским. Из него получается отличное варенье: плоды режут на круглые дольки, смешивают с сахаром и доводят до кипения.
https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939712453.html
суздаль
астрахань
астраханская область
дальний восток
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РИА Новости
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4.7
96
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новости - туризм, туризм, отдых в россии, суздаль, астрахань, астраханская область, варенье, дальний восток, урал, ростов-на-дону, ростовская область, россия, республика башкортостан, республика карелия, республика алтай, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России, Суздаль, Астрахань, Астраханская область, Варенье, Дальний Восток, Урал, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Алтай, Республика Дагестан
Туристы составили рейтинг самого необычного варенья

Эксперты: туристы назвали варенье из шишек и мяты самым необычным

© Depositphotos.com / Bambr2012Варенье из лимона с кабачками
Варенье из лимона с кабачками - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Depositphotos.com / Bambr2012
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Четыре тысячи туристов, опрошенных онлайн-сервисом бронирования на сайте, составили рейтинг самого необычного варенья, сообщает tutu.

Из сосновых шишек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины с вареньем из сосновых шишек
Блины с вареньем из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины с вареньем из сосновых шишек
Это лакомство популярно в разных регионах Сибири. Для приготовления джема используют зеленые шишки, собранные, как правило, в мае и июне. К ним добавляют сахар, воду и кедровые орешки.

Из инжира

© iStock.com / ElmikВаренье из инжира
Варенье из инжира - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Elmik
Варенье из инжира
На юге Дагестана готовят варенье из лимонов и инжира. Плоды режут на небольшие кусочки, смешивают с сахаром и варят на медленном огне. Лакомство получается в меру сладким, лимон дает небольшую кислинку.

Из мяты

© iStock.com / Nikolay_DonetskМятное варенье
Мятное варенье - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Nikolay_Donetsk
Мятное варенье
Алтайские фермеры делают не только мед, но и необычное варенье — с кедровыми орешками, из шиповника и мятное. Иногда в смесь добавляют молодые веточки сосны, чтобы лакомство приобрело яркий мятно-хвойный аромат. Считается, что такое варенье помогает бороться с простудой.

Из морошки

© iStock.com / EdalinВаренье из морошки
Варенье из морошки - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Edalin
Варенье из морошки
В Карелии и других регионах Русского Севера делают варенье из морошки, в которое часто даже не добавляют сахар. Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами и содержит витамины А и С. Сезон морошки длится с июля по август, собирать ее довольно сложно, поэтому такое варенье очень ценится.

Из крыжовника

© iStock.com / Janna DanilovaВаренье из крыжовника
Варенье из крыжовника - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Janna Danilova
Варенье из крыжовника
Его делают в разных регионах России, особенно популярно это лакомство в Башкортостане. Рецепт простой — нужны только сами плоды и сахар. Причем вкусное варенье получается и из спелого, и из зеленого крыжовника. Есть вариант посложнее — царское варенье, которое делают с добавлением вишневых листьев и ванильного экстракта. Говорят, именно такой десерт как-то преподнесли в подарок Екатерине II.

Из зеленого грецкого ореха

© iStock.com / AchiteiLucianВаренье из зеленого грецкого ореха
Варенье из зеленого грецкого ореха - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / AchiteiLucian
Варенье из зеленого грецкого ореха
Это традиционное лакомство в южных регионах России: именно там легко можно найти зеленые, незрелые плоды. Классический рецепт включает зеленые грецкие орехи, сахар, воду и специи, например, палочки корицы.

Из одуванчиков

© iStock.com / intek1Варенье из одуванчиков
Варенье из одуванчиков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / intek1
Варенье из одуванчиков
Его делают на Урале. У растения срезают желтые цветки и заливают их кипятком с сахаром. Как правило, перед приготовлением бутоны не моют, чтобы сохранить пыльцу, поэтому собирать одуванчики нужно только в проверенных местах, подальше от автодорог и жилых районов.

Из шелковицы

© iStock.com / Svetlana MonyakovaВаренье из шелковицы
Варенье из шелковицы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Svetlana Monyakova
Варенье из шелковицы
В Ростовской области и других южных регионах России популярно варенье из белой и черной шелковицы (тутовника). Оно получается густым, а ягоды хорошо сохраняют форму. Рецепт приготовления простой: на килограмм тутовника – полкило сахара и половинку лимона.

Из огурца

© iStock.com / Elena SmykovaВаренье из огурца
Варенье из огурца - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Elena Smykova
Варенье из огурца
Суздаль называют огуречной столицей России. Для приготовления джема овощ режут на небольшие кусочки, добавляют воду и сахар. Для блюда отлично подходят большие перезревшие огурцы. Считается, что такое варенье любил Иван Грозный. А еще в июле в древнем городе по традиции отметят Праздник огурца — с ярмаркой и народными гуляниями.

Из арбузных корок

© iStock.com / Yana TatevosianВаренье из арбузных корок
Варенье из арбузных корок - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Yana Tatevosian
Варенье из арбузных корок
Астраханские арбузы известны на всю страну. В разгар сезона хозяйки готовят варенье – удаляют зеленую кожу, а белые корки заливают водой, потом смешивают с сахарным сиропом и ставят на огонь. Также в смесь можно добавить гвоздику, лимонный сок, апельсин, лайм или мяту.

Из морского шиповника

© iStock.com / Mehmet Gökhan BayhanВаренье из морского шиповника
Варенье из морского шиповника - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Mehmet Gökhan Bayhan
Варенье из морского шиповника
Жители Дальнего Востока называют дикий шиповник, который часто растет на побережье, морским. Из него получается отличное варенье: плоды режут на круглые дольки, смешивают с сахаром и доводят до кипения.
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