Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него
Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили из ЕС специально под него
Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова завозили из Европы "специально под меня", заявил экс-сотрудник СБУ РИА Новости.
"Я думаю, специально", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости.
Ссылаясь на опыт своей работы в спецслужбах он рассказал, что в СБУ обычно сначала разрабатывается операция, и только потом организуется доставка взрывчатки. "То есть, грубо говоря, какой-то там старший опер по особо важным делам разрабатывает меня, да? У него дело оперативно-розыскное или контрразведывательное конкретно по мне. И он в рамках этого дела проводит мероприятия. Он установил мою машину. Докладывает наверх, что есть возможность провести то то, например (то есть ликвидировать Прозорова, - ред.). Тогда включается другой механизм. Ага, чтобы нам это сделать, нам нужен человек, нам нужно самодельное взрывное устройство, такая-то сумма денег. Все нормально? Нормально. Тогда включается этот механизм, передача взрывчатки, приезд туда исполнителя", - рассказал Прозоров о методах работы СБУ.
В то же время не исключено, что доставка взрывчатки из Польши была не единственным каналом. "Мы же не знаем, может они там пять вариантов проработали, из них один "выстрелил", а четыре не получилось. Не ясно пока. Следствие идет", - заявил он.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
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