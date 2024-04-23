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Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 23.04.2024 (обновлено: 17:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941835543.html
Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него
Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него - РИА Новости, 23.04.2024
Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него
Взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова завозили из Европы "специально под меня", заявил экс-сотрудник СБУ РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:26
2024-04-23T17:48
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
василий прозоров
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова завозили из Европы "специально под меня", заявил экс-сотрудник СБУ РИА Новости."Я думаю, специально", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости.Ссылаясь на опыт своей работы в спецслужбах он рассказал, что в СБУ обычно сначала разрабатывается операция, и только потом организуется доставка взрывчатки. "То есть, грубо говоря, какой-то там старший опер по особо важным делам разрабатывает меня, да? У него дело оперативно-розыскное или контрразведывательное конкретно по мне. И он в рамках этого дела проводит мероприятия. Он установил мою машину. Докладывает наверх, что есть возможность провести то то, например (то есть ликвидировать Прозорова, - ред.). Тогда включается другой механизм. Ага, чтобы нам это сделать, нам нужен человек, нам нужно самодельное взрывное устройство, такая-то сумма денег. Все нормально? Нормально. Тогда включается этот механизм, передача взрывчатки, приезд туда исполнителя", - рассказал Прозоров о методах работы СБУ.В то же время не исключено, что доставка взрывчатки из Польши была не единственным каналом. "Мы же не знаем, может они там пять вариантов проработали, из них один "выстрелил", а четыре не получилось. Не ясно пока. Следствие идет", - заявил он.Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939738349.html
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служба безопасности украины, василий прозоров, россия, безопасность, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Василий Прозоров, Россия, Безопасность, Украина, Евросоюз
Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили специально под него

Прозоров заявил, что взрывчатку для покушения завозили из ЕС специально под него

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова завозили из Европы "специально под меня", заявил экс-сотрудник СБУ РИА Новости.
"Я думаю, специально", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости.
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Ссылаясь на опыт своей работы в спецслужбах он рассказал, что в СБУ обычно сначала разрабатывается операция, и только потом организуется доставка взрывчатки. "То есть, грубо говоря, какой-то там старший опер по особо важным делам разрабатывает меня, да? У него дело оперативно-розыскное или контрразведывательное конкретно по мне. И он в рамках этого дела проводит мероприятия. Он установил мою машину. Докладывает наверх, что есть возможность провести то то, например (то есть ликвидировать Прозорова, - ред.). Тогда включается другой механизм. Ага, чтобы нам это сделать, нам нужен человек, нам нужно самодельное взрывное устройство, такая-то сумма денег. Все нормально? Нормально. Тогда включается этот механизм, передача взрывчатки, приезд туда исполнителя", - рассказал Прозоров о методах работы СБУ.
В то же время не исключено, что доставка взрывчатки из Польши была не единственным каналом. "Мы же не знаем, может они там пять вариантов проработали, из них один "выстрелил", а четыре не получилось. Не ясно пока. Следствие идет", - заявил он.
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Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
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