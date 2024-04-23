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Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него - РИА Новости, 23.04.2024
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17:12 23.04.2024 (обновлено: 18:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него - РИА Новости, 23.04.2024
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:12
2024-04-23T18:10
служба безопасности украины
в мире
василий прозоров
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него."Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну засветились плюс не довели задачу до конца", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на свои источники.Он добавил, что руководство СБУ недовольно негативным резонансом.&quot;Как ни крути, все равно теракт — это теракт. Пострадали же и другие люди. Плюс так криво исполнили. То есть, ну можно сказать, провальная операция&quot;, — пояснил Прозоров.Экс-подполковник подчеркнул, что в покушении четко прослеживается украинский след, причем он ведет не к военной разведке, а к его бывшим коллегам из СБУ.Прозоров уточнил, что получил ранения руки и ноги, сейчас чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и вернулся к работе.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе. ФСБ сообщала о задержании трех причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941779305.html
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служба безопасности украины, в мире, василий прозоров
Служба безопасности Украины, В мире, Василий Прозоров
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него

Прозоров: в СБУ идет разбор и сыплются взыскания из-за неудавшегося покушения

© Кадр видео очевидцаМесто взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
Место взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
© Кадр видео очевидца
Место взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него.
"Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну засветились плюс не довели задачу до конца", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на свои источники.
Дом украинского агента Головченко под Уфой - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Он добавил, что руководство СБУ недовольно негативным резонансом.
«

"Как ни крути, все равно теракт — это теракт. Пострадали же и другие люди. Плюс так криво исполнили. То есть, ну можно сказать, провальная операция", — пояснил Прозоров.

Экс-подполковник подчеркнул, что в покушении четко прослеживается украинский след, причем он ведет не к военной разведке, а к его бывшим коллегам из СБУ.
Прозоров уточнил, что получил ранения руки и ноги, сейчас чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и вернулся к работе.
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Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе. ФСБ сообщала о задержании трех причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
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Служба безопасности УкраиныВ миреВасилий Прозоров
 
 
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