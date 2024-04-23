https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него

Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него - РИА Новости, 23.04.2024

Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:12

2024-04-23T17:12

2024-04-23T18:10

служба безопасности украины

в мире

василий прозоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939627804_0:110:948:643_1920x0_80_0_0_779eafe2aa92186a4790ff1de5ce6fce.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него."Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну засветились плюс не довели задачу до конца", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на свои источники.Он добавил, что руководство СБУ недовольно негативным резонансом."Как ни крути, все равно теракт — это теракт. Пострадали же и другие люди. Плюс так криво исполнили. То есть, ну можно сказать, провальная операция", — пояснил Прозоров.Экс-подполковник подчеркнул, что в покушении четко прослеживается украинский след, причем он ведет не к военной разведке, а к его бывшим коллегам из СБУ.Прозоров уточнил, что получил ранения руки и ноги, сейчас чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и вернулся к работе.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе. ФСБ сообщала о задержании трех причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941779305.html

https://ria.ru/20240423/dom-1941724311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба безопасности украины, в мире, василий прозоров