Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него
Прозоров: в СБУ идет разбор и сыплются взыскания из-за неудавшегося покушения
© Кадр видео очевидцаМесто взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
© Кадр видео очевидца
Место взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что в Киеве идет разбор провального покушения на него.
"Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну засветились плюс не довели задачу до конца", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на свои источники.
Он добавил, что руководство СБУ недовольно негативным резонансом.
«
"Как ни крути, все равно теракт — это теракт. Пострадали же и другие люди. Плюс так криво исполнили. То есть, ну можно сказать, провальная операция", — пояснил Прозоров.
Экс-подполковник подчеркнул, что в покушении четко прослеживается украинский след, причем он ведет не к военной разведке, а к его бывшим коллегам из СБУ.
Прозоров уточнил, что получил ранения руки и ноги, сейчас чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и вернулся к работе.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе. ФСБ сообщала о задержании трех причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной
Вчера, 11:43