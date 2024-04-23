https://ria.ru/20240423/prozorov-1941767910.html

Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения

Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения - РИА Новости, 23.04.2024

Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после покушения на него и вернулся к работе. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:10

2024-04-23T14:10

2024-04-23T16:16

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

василий прозоров

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после покушения на него и вернулся к работе."Да", - ответил Прозоров на вопрос, выписался ли он уже из больницы. "Шрамы останутся, особо я не пострадал, но посекло осколками руку-ногу, и всё. Ну, поскольку врачи - это врачи, то зашить, понаблюдать, обколоть уколами, сделать рентген [заняло время]", - рассказал он.По его словам, чувствует он себя "хорошо, бодро". "По работе - уже в строю, работаю в полноценном режиме, готовлю новые расследования", - добавил собеседник, возглавляющий центр расследований UKR Leaks. По его словам, сейчас он готовит расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, василий прозоров, происшествия, россия, украина