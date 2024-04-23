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Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения - РИА Новости, 23.04.2024
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14:10 23.04.2024 (обновлено: 16:16 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941767910.html
Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения
Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения - РИА Новости, 23.04.2024
Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после покушения на него и вернулся к работе. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:10
2024-04-23T16:16
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
василий прозоров
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после покушения на него и вернулся к работе."Да", - ответил Прозоров на вопрос, выписался ли он уже из больницы. "Шрамы останутся, особо я не пострадал, но посекло осколками руку-ногу, и всё. Ну, поскольку врачи - это врачи, то зашить, понаблюдать, обколоть уколами, сделать рентген [заняло время]", - рассказал он.По его словам, чувствует он себя "хорошо, бодро". "По работе - уже в строю, работаю в полноценном режиме, готовлю новые расследования", - добавил собеседник, возглавляющий центр расследований UKR Leaks. По его словам, сейчас он готовит расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html
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служба безопасности украины, василий прозоров, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Василий Прозоров, Происшествия, Россия, Украина
Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался из больницы после покушения

Экс-подполковник СБУ Прозоров выписался и вернулся к работе после покушения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после покушения на него и вернулся к работе.
"Да", - ответил Прозоров на вопрос, выписался ли он уже из больницы. "Шрамы останутся, особо я не пострадал, но посекло осколками руку-ногу, и всё. Ну, поскольку врачи - это врачи, то зашить, понаблюдать, обколоть уколами, сделать рентген [заняло время]", - рассказал он.
По его словам, чувствует он себя "хорошо, бодро". "По работе - уже в строю, работаю в полноценном режиме, готовлю новые расследования", - добавил собеседник, возглавляющий центр расследований UKR Leaks. По его словам, сейчас он готовит расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
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