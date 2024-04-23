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В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024
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09:53 23.04.2024 (обновлено: 11:07 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html
В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова
В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024
В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова
В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил Центр общественных связей... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:53
2024-04-23T11:07
украина
россия
луганск
василий прозоров
василий малюк
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил Центр общественных связей ФСБ. &quot;ФСБ России в Луганске задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы службы безопасности Украины Василия Малюка&quot;, — говорится в релизе.Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ — украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву. В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства. "Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении задержанного принимается процессуальное решение", — добавили в ФСБ.Двенадцатого апреля в Москве, на Коровинском шоссе, под внедорожником Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. Вскоре выяснилось, что машина принадлежит бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову, он получил легкие травмы.Спустя несколько дней ФСБ заявила о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы Василия Малюка. В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. Сейчас Головченко находится под стражей.Кроме того, арестован и курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы и доставил ее на автомобиле в Москву. В ней были детали бомбы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html
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Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей. Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы.
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украина, россия, луганск, василий прозоров, василий малюк, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, в мире
Украина, Россия, Луганск, Василий Прозоров, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, В мире
В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова

ФСБ задержала украинца, готовившего покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил Центр общественных связей ФСБ.
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"ФСБ России в Луганске задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы службы безопасности Украины Василия Малюка", — говорится в релизе.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск
22 апреля, 06:06
Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ — украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву.
В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства.
"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении задержанного принимается процессуальное решение", — добавили в ФСБ.
Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова
16 апреля, 11:24
Двенадцатого апреля в Москве, на Коровинском шоссе, под внедорожником Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. Вскоре выяснилось, что машина принадлежит бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову, он получил легкие травмы.
Спустя несколько дней ФСБ заявила о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы Василия Малюка. В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. Сейчас Головченко находится под стражей.
Кроме того, арестован и курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы и доставил ее на автомобиле в Москву. В ней были детали бомбы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
Дом украинского агента Головченко под Уфой - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой
21 апреля, 10:06
 
УкраинаРоссияЛуганскВасилий ПрозоровВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияВ мире
 
 
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