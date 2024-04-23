https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html

В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова

В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024

В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на Прозорова

В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил Центр общественных связей... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:53

2024-04-23T09:53

2024-04-23T11:07

украина

россия

луганск

василий прозоров

василий малюк

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил Центр общественных связей ФСБ. "ФСБ России в Луганске задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы службы безопасности Украины Василия Малюка", — говорится в релизе.Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ — украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву. В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства. "Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении задержанного принимается процессуальное решение", — добавили в ФСБ.Двенадцатого апреля в Москве, на Коровинском шоссе, под внедорожником Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. Вскоре выяснилось, что машина принадлежит бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову, он получил легкие травмы.Спустя несколько дней ФСБ заявила о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы Василия Малюка. В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. Сейчас Головченко находится под стражей.Кроме того, арестован и курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы и доставил ее на автомобиле в Москву. В ней были детали бомбы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

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Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей. Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы. 2024-04-23T09:53 true PT1M39S

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