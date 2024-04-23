https://ria.ru/20240423/proschanie-1941653279.html

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ереминым пройдет 23 апреля

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ереминым пройдет 23 апреля - РИА Новости, 23.04.2024

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ереминым пройдет 23 апреля

Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом "Известий" Семеном Ереминым состоится во вторник. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:16

2024-04-23T00:16

2024-04-23T00:16

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

марьинка (днр)

денис пушилин

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом "Известий" Семеном Ереминым состоится во вторник. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Церемония прощания начнется в 11.00 по адресу: Партийный переулок, дом 1, корпус 6. Глава ДНР Денис Пушилин в соболезнованиях родным и близким погибшего военкора "Известий" Еремина отметил, что он, будучи одним из первых, вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Свои соболезнования выразили его коллеги-военкоры. Так, корреспондент РИА Новости Евгений Масленников назвал его надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, который всегда был на жарких участках фронта и, несмотря на опасность, выполнял свой профессиональный долг до конца. По словам корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, Еремин был очень опытным, коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку. В МИД РФ заявили, что расценивают убийство военкора Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства журналиста. Минцифры заявило, что готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своих соболезнованиях родным военкора "Известий" заявил, что его убийство лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте. Он назвал это событие большой трагедией. В СК также назвали погибшего военного корреспондента настоящим героем, мужественно и отважно исполнявшим свой долг на благо Отечества, и выразили "самые искренние соболезнования родным и близким Семена Николаевича Еремина".

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

https://ria.ru/20240420/eremin-1941248200.html

https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html

россия

мариуполь

марьинка (днр)

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россия, мариуполь, марьинка (днр), денис пушилин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)