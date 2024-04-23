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В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова"* за убийство мирного жителя - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 23.04.2024 (обновлено: 17:07 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prigovor-1941828141.html
В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова"* за убийство мирного жителя
В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова"* за убийство мирного жителя - РИА Новости, 23.04.2024
В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова"* за убийство мирного жителя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к срокам от 25 лет двоих военнослужащих "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация),... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:06
2024-04-23T17:07
донецкая народная республика
россия
мариуполь
андрей богдан
национальная гвардия украины
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к срокам от 25 лет двоих военнослужащих "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация), убивших мирного жителя Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего Станислава Дутова и 24-летнего Андрея Богдана военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что 5 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции вблизи улицы Таганрогской в Мариуполе, Дутов, являясь заместителем командира роты "Азова"*, отдал Богдану приказ о расстреле из автомата задержанного мирного жителя, что тот и сделал. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дутова к 25 годам лишения свободы, Богдана - к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240412/ukrainskiy-1939499828.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, андрей богдан, национальная гвардия украины, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Андрей Богдан, Национальная гвардия Украины, Специальная военная операция на Украине, Общество
В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова"* за убийство мирного жителя

В ДНР вынесли приговор боевикам "Азова" за убийство мирного жителя Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к срокам от 25 лет двоих военнослужащих "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация), убивших мирного жителя Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего Станислава Дутова и 24-летнего Андрея Богдана военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины", - сказали в прокуратуре.
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В суде было установлено, что 5 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции вблизи улицы Таганрогской в Мариуполе, Дутов, являясь заместителем командира роты "Азова"*, отдал Богдану приказ о расстреле из автомата задержанного мирного жителя, что тот и сделал.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дутова к 25 годам лишения свободы, Богдана - к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре.
Они признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольАндрей БогданНациональная гвардия УкраиныОбщество
 
 
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