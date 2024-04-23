https://ria.ru/20240423/prigovor-1941784494.html

В Москве вынесли приговор директору частной школы по делу о покушении

В Москве вынесли приговор директору частной школы по делу о покушении - РИА Новости, 23.04.2024

В Москве вынесли приговор директору частной школы по делу о покушении

Гагаринский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии директора частной столичной школы Василису Маслову, которую присяжные признали виновной в организации... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:24

2024-04-23T15:24

2024-04-23T15:43

происшествия

николай фролов

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии директора частной столичной школы Василису Маслову, которую присяжные признали виновной в организации покушения на убийство женщины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Маслову Василису Андреевну виновной… назначить ей 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - огласил судья.Гособвинение в ходе прений сторон просило для Масловой 11 лет колонии общего режима. Николаю Фролову, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, прокурор потребовал 7 лет, пособнице Ирине Погарченко - 6 лет.Фролов осужден на 5 лет, Погарченко получила 4,5 года колонии.Адвокат Масловой Елисей Пятин уточнил РИА Новости, что судья на основании вердикта присяжных оправдал фигурантов по одному из двух эпизодов, который связан с нападением на потерпевшую в 2018 году, но вынес обвинительный приговор по второму эпизоду - за покушение на убийство.Уголовное дело рассматривали повторно.В августе 2022 года столичный суд на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии 2-й Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных.В этот раз присяжные заседатели признали всех троих виновными, посчитав, что Фролов и Погарченко, в отличие от Масловой, заслуживают снисхождения.По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.

https://ria.ru/20240421/zaderzhanie-1941397955.html

https://ria.ru/20240416/prigovor-1940437712.html

https://ria.ru/20240405/delo-1938105221.html

https://ria.ru/20240409/sud-1938826969.html

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происшествия, николай фролов, москва