Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье
Бюро по реинтеграции Молдавии: учения миротворцев из РФ в ПМР пугают население
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, сообщила во вторник пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции.
"Двадцать третьего апреля 2024 года воинский контингент РФ в составе Совместных миротворческих сил (СМС) провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.
Делегация Молдавии в ОКК просит "исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам миротворчества" и законодательству страны.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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