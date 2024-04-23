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Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 23.04.2024
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16:41 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pridnestrove-1941812811.html
Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье
Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 23.04.2024
Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье
Власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, сообщила во вторник пресс-служба молдавского... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:41
2024-04-23T16:41
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, сообщила во вторник пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции. "Двадцать третьего апреля 2024 года воинский контингент РФ в составе Совместных миротворческих сил (СМС) провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. Делегация Молдавии в ОКК просит "исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам миротворчества" и законодательству страны. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html
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в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье

Бюро по реинтеграции Молдавии: учения миротворцев из РФ в ПМР пугают население

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, сообщила во вторник пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции.
"Двадцать третьего апреля 2024 года воинский контингент РФ в составе Совместных миротворческих сил (СМС) провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.
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Делегация Молдавии в ОКК просит "исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам миротворчества" и законодательству страны.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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