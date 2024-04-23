https://ria.ru/20240423/pravda-1941671539.html
Рогов нашел долю правды в словах Буданова* о проблемах на фронте
Рогов нашел долю правды в словах Буданова* о проблемах на фронте - РИА Новости, 23.04.2024
Рогов нашел долю правды в словах Буданова* о проблемах на фронте
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что в словах главы военной разведки... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:24
2024-04-23T07:24
2024-04-23T07:24
специальная военная операция на украине
владимир рогов
александр сырский
вооруженные силы украины
кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что в словах главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* о предстоящих проблемах Украины на линии фронта есть доля правды. Ранее Буданов заявил, что трудная ситуация и проблемы ожидают Украину на фронте и во внутриполитической обстановке с середины мая - начала июня. "В словах Буданова есть доля правды. Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону (Владимира) Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского (главком ВСУ Александр Сырский - ред.) в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать. И даже новые поставки оружия со стороны США не переломят ситуацию, а лишь еще больше подтверждают западный сценарий войны до последнего украинца", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, российские войска шаг за шагом продавливают оборону ВСУ. "Здесь важна не скорость, а сохранение жизней наших ребят на фронте. А уровень мотивации у боевиков ВСУ минимален. Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше", - сказал Рогов.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html
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владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Кирилл Буданов*
Рогов нашел долю правды в словах Буданова* о проблемах на фронте
Рогов: в словах Буданова о грядущих проблемах ВСУ есть доля правды