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Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине
Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:55
2024-04-23T09:55
2024-04-23T09:58
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. "Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - отметила политик. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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сша, украина, россия, валентина матвиенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине
Матвиенко назвала решение конгресса США о помощи Украине предвыборным сговором
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.
"Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - отметила политик.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.