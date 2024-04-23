https://ria.ru/20240423/pomosch-1941691413.html

Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине

Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине

Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:55

2024-04-23T09:55

2024-04-23T09:58

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. "Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - отметила политик. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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сша, украина, россия, валентина матвиенко, в мире