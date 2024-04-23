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Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 23.04.2024 (обновлено: 09:58 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pomosch-1941691413.html
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине
Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:55
2024-04-23T09:58
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
валентина матвиенко
в мире
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. "Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - отметила политик. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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сша, украина, россия, валентина матвиенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Матвиенко прокомментировала решение конгресса США о помощи Украине

Матвиенко назвала решение конгресса США о помощи Украине предвыборным сговором

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение конгресса США о помощи Киеву - предвыборный сговор для того, чтобы как-то смягчить предвыборный фон, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - отметила политик.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоВ мире
 
 
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