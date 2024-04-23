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Новый пакет помощи США может стать последним для Киева, заявил эксперт - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 23.04.2024 (обновлено: 04:11 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pomosch-1941662576.html
Новый пакет помощи США может стать последним для Киева, заявил эксперт
Новый пакет помощи США может стать последним для Киева, заявил эксперт - РИА Новости, 23.04.2024
Новый пакет помощи США может стать последним для Киева, заявил эксперт
Выделяемый Украине многомиллиардный пакет американской помощи, вероятно, станет последним, который утвердит конгресс, но вряд ли решающим образом повлияет на... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T04:08
2024-04-23T04:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
тайвань
филип джиральди
центральное разведывательное управление (цру)
брикс
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Выделяемый Украине многомиллиардный пакет американской помощи, вероятно, станет последним, который утвердит конгресс, но вряд ли решающим образом повлияет на ход конфликта, сказал РИА Новости историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар. После полугодовых колебаний и споров законодатели близки к тому, чтобы ассигновать из бюджета 61 миллиард долларов на нужды Киева, куда уже в ближайшие дни могут возобновиться поставки вооружений и боеприпасов. "Вероятно, это последний такой пакет, который одобрит конгресс. Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика. Письмена на стене", - сказал Лазар. "Киеву следует либо зафиксировать сейчас свои потери, либо пойти на еще большие уступки в дальнейшем. Закончится ли война поражением Украины или урегулированием на невыгодных условиях, результатом станет разбалансировка европейской политики, усиление ультраправых, симпатизирующих (президенту РФ Владимиру) Путину, ослабление НАТО и осложнение евро-американских отношений", - прогнозирует собеседник агентства. При таком раскладе Россия, как он считает, вновь станет влиятельной силой на европейской арене, как это было в 1815, 1848 годах и после 1945 года. "Это будет сила, с которой европейцам придется считаться. Влияние США соответствующим образом пострадает. США столкнутся с реальностью, когда исчерпают 61 миллиард, и это будет неприятно", - сказал Лазар. Законопроект о помощи Украине в субботу утвердила палата представителей, а во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства. Отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф говорит, что помощь продлит и усугубит кровопролитие, и сетует на полное отсутствие мирных инициатив, которые позволили бы завершить конфликт. "Украинская помощь попросту продлевает войну. Украина продержится еще год, но 400 тысяч убитых с каждой стороны? От демократов мы не увидели ни одной мирной увертюры", - сказал он РИА Новости. Наилучшим способом обуздать "мировую агрессию" Вандергрифф назвал "блестящую доктрину экономической войны (экс-президента США Дональда) Трампа". "Она отлично работала в его президентство применительно к Китаю, России и Ирану. Бурение нефти и достижение нами энергонезависимости сбивало цены и не оставляло им денег на войны", - сказал он. Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди предупреждает, что помощь Украине, которая идет пакетом с содействием Израилю и Тайваню, разозлит врагов США, а союзников может подтолкнуть к опасным авантюрам. "Для Вашингтона она обернется клубком еще более рассерженных врагов, которые смогут нанести реальный ущерб посредством БРИКС", - сказал он. Украина, по его мнению, растратит и разворует американские миллиарды после того, как свою долю получат подрядчики Пентагона, и "все равно к концу этого года проиграет войну". Тайвань испытает на себе усиление китайского давления, которое может подтолкнуть США к эскалации. "Израиль же, воодушевленный притоком денег из Вашингтона, сделает нечто глупое, а Байден и компания попадут в ловушку требования "предпринять что-то в отношении Ирана", что не пойдет на пользу никому и может привести к нуклеаризации региона", - прогнозирует Джиральди. "Вся эта конфликтность отразится на выборах, где Байден проиграет, а Трамп вернется, чтобы повторить все свои тупые ошибки первого срока. Бог ты мой, у нас проблема", - сказал собеседник агентства.
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в мире, сша, украина, тайвань, филип джиральди, центральное разведывательное управление (цру), брикс, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Тайвань, Филип Джиральди, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), БРИКС, Министерство обороны США
Новый пакет помощи США может стать последним для Киева, заявил эксперт

Историк Лазар: новый пакет американской помощи Украине может стать последним

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Выделяемый Украине многомиллиардный пакет американской помощи, вероятно, станет последним, который утвердит конгресс, но вряд ли решающим образом повлияет на ход конфликта, сказал РИА Новости историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар.
После полугодовых колебаний и споров законодатели близки к тому, чтобы ассигновать из бюджета 61 миллиард долларов на нужды Киева, куда уже в ближайшие дни могут возобновиться поставки вооружений и боеприпасов.
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"Вероятно, это последний такой пакет, который одобрит конгресс. Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика. Письмена на стене", - сказал Лазар.
"Киеву следует либо зафиксировать сейчас свои потери, либо пойти на еще большие уступки в дальнейшем. Закончится ли война поражением Украины или урегулированием на невыгодных условиях, результатом станет разбалансировка европейской политики, усиление ультраправых, симпатизирующих (президенту РФ Владимиру) Путину, ослабление НАТО и осложнение евро-американских отношений", - прогнозирует собеседник агентства.
При таком раскладе Россия, как он считает, вновь станет влиятельной силой на европейской арене, как это было в 1815, 1848 годах и после 1945 года. "Это будет сила, с которой европейцам придется считаться. Влияние США соответствующим образом пострадает. США столкнутся с реальностью, когда исчерпают 61 миллиард, и это будет неприятно", - сказал Лазар.
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Законопроект о помощи Украине в субботу утвердила палата представителей, а во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства.
Отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф говорит, что помощь продлит и усугубит кровопролитие, и сетует на полное отсутствие мирных инициатив, которые позволили бы завершить конфликт.
"Украинская помощь попросту продлевает войну. Украина продержится еще год, но 400 тысяч убитых с каждой стороны? От демократов мы не увидели ни одной мирной увертюры", - сказал он РИА Новости.
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Наилучшим способом обуздать "мировую агрессию" Вандергрифф назвал "блестящую доктрину экономической войны (экс-президента США Дональда) Трампа". "Она отлично работала в его президентство применительно к Китаю, России и Ирану. Бурение нефти и достижение нами энергонезависимости сбивало цены и не оставляло им денег на войны", - сказал он.
Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди предупреждает, что помощь Украине, которая идет пакетом с содействием Израилю и Тайваню, разозлит врагов США, а союзников может подтолкнуть к опасным авантюрам.
"Для Вашингтона она обернется клубком еще более рассерженных врагов, которые смогут нанести реальный ущерб посредством БРИКС", - сказал он.
Украина, по его мнению, растратит и разворует американские миллиарды после того, как свою долю получат подрядчики Пентагона, и "все равно к концу этого года проиграет войну".
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"Израиль же, воодушевленный притоком денег из Вашингтона, сделает нечто глупое, а Байден и компания попадут в ловушку требования "предпринять что-то в отношении Ирана", что не пойдет на пользу никому и может привести к нуклеаризации региона", - прогнозирует Джиральди.
"Вся эта конфликтность отразится на выборах, где Байден проиграет, а Трамп вернется, чтобы повторить все свои тупые ошибки первого срока. Бог ты мой, у нас проблема", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаТайваньФилип ДжиральдиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)БРИКСМинистерство обороны США
 
 
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