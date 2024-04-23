Экс-глава МВД Польши назвал главу парламентской комиссии свиньей
Экс-глава МВД Польши Каминьский назвал главу парламентской комиссии свиньей
© Фото : Министерство внутренних дел и администрации ПольшиМариуш Каминьский
© Фото : Министерство внутренних дел и администрации Польши
Мариуш Каминьский. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского и покинул заседание, где его допрашивали.
Изначально выборы президента Польши, на которых в итоге был переизбран на второй срок Анджей Дуда, были назначены на 10 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса было решено, что они пройдут в новой для Польши форме – по почте. Эти выборы так и не были проведены. После смены власти в Польше была создана специальная парламентская комиссия по расследованию нарушений во время подготовке к этим выборам.
Во вторник на официальных ресурсах сейма Польши транслировался допрос Каминьского в качестве свидетеля, так как в роли главы МВД он принимал участие в подготовке выборов.
Допрос касался встречи польских чиновников на вилле Матеуша Моравецкого, где обсуждали подготовку к президентским выборам. Ранее свидетель комиссии Михал Выпий рассказал, что во время этой встречи Каминьский "впал в бешенство", заявил, что деятельность правительства "достойна заключения в тюрьму". Каминьский заявил, что слова свидетеля являются "полной ложью" и назвал их "большой подлостью".
Тогда Йоньский усомнился в том, что Каминьский находился на вышеуказанной встрече в трезвом состоянии.
"Я хочу вас спросить, почему вы во время той встречи на вилле Матеуша Моравецкого впали в бешенство так, что Ярослав Качиньский должен был вас успокаивать? Я хочу спросить прямо, были ли вы тогда под воздействием психоактивных средств, были ли вы трезвым?", - спросил он.
Данный вопрос вызвал чрезвычайное недовольство Каминьского. "Уважаемый, господин. Вы свинья", - сказал он Йоньскому. После этих слов экс-министр удалился из парламентского кабинета.