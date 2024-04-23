https://ria.ru/20240423/polsha-1941807629.html

Экс-глава МВД Польши назвал главу парламентской комиссии свиньей

Экс-глава МВД Польши назвал главу парламентской комиссии свиньей - РИА Новости, 23.04.2024

Экс-глава МВД Польши назвал главу парламентской комиссии свиньей

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского и покинул заседание, где его допрашивали. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:30

2024-04-23T16:30

2024-04-23T16:30

в мире

польша

мариуш каминьский

матеуш моравецкий

анджей дуда

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского и покинул заседание, где его допрашивали. Изначально выборы президента Польши, на которых в итоге был переизбран на второй срок Анджей Дуда, были назначены на 10 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса было решено, что они пройдут в новой для Польши форме – по почте. Эти выборы так и не были проведены. После смены власти в Польше была создана специальная парламентская комиссия по расследованию нарушений во время подготовке к этим выборам. Во вторник на официальных ресурсах сейма Польши транслировался допрос Каминьского в качестве свидетеля, так как в роли главы МВД он принимал участие в подготовке выборов. Допрос касался встречи польских чиновников на вилле Матеуша Моравецкого, где обсуждали подготовку к президентским выборам. Ранее свидетель комиссии Михал Выпий рассказал, что во время этой встречи Каминьский "впал в бешенство", заявил, что деятельность правительства "достойна заключения в тюрьму". Каминьский заявил, что слова свидетеля являются "полной ложью" и назвал их "большой подлостью". Тогда Йоньский усомнился в том, что Каминьский находился на вышеуказанной встрече в трезвом состоянии. "Я хочу вас спросить, почему вы во время той встречи на вилле Матеуша Моравецкого впали в бешенство так, что Ярослав Качиньский должен был вас успокаивать? Я хочу спросить прямо, были ли вы тогда под воздействием психоактивных средств, были ли вы трезвым?", - спросил он. Данный вопрос вызвал чрезвычайное недовольство Каминьского. "Уважаемый, господин. Вы свинья", - сказал он Йоньскому. После этих слов экс-министр удалился из парламентского кабинета.

https://ria.ru/20240409/polsha-1938801166.html

https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, мариуш каминьский, матеуш моравецкий, анджей дуда