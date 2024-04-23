https://ria.ru/20240423/polsha-1941693542.html

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 23.04.2024

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии

Конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в их странах, заявил сенатор от... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:03

2024-04-23T10:03

2024-04-23T10:03

в мире

польша

калининград

россия

анджей дуда

александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в их странах, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Россия будет размещать свое ядерное оружие, исходя из интересов безопасности своих граждан. А конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в наших странах-соседях", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, "раскол польского общества, преследование политических противников заставляет бесконечно мусолить тему ненависти к русским, чтобы отвлечь внимание от внутренних процессов".

https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

польша

калининград

россия

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в мире, польша, калининград, россия, анджей дуда, александр шендерюк-жидков