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В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 23.04.2024
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10:03 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/polsha-1941693542.html
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 23.04.2024
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии
Конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в их странах, заявил сенатор от... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:03
2024-04-23T10:03
в мире
польша
калининград
россия
анджей дуда
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в их странах, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Россия будет размещать свое ядерное оружие, исходя из интересов безопасности своих граждан. А конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в наших странах-соседях", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, "раскол польского общества, преследование политических противников заставляет бесконечно мусолить тему ненависти к русским, чтобы отвлечь внимание от внутренних процессов".
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в мире, польша, калининград, россия, анджей дуда, александр шендерюк-жидков
В мире, Польша, Калининград, Россия, Анджей Дуда, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о ядерном оружии

Сенатор Шендерюк-Жидков заявил о деградации политических процессов в Европе

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в их странах, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды.
Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
«
"Россия будет размещать свое ядерное оружие, исходя из интересов безопасности своих граждан. А конкурс русофобии, который устраивают европейские лидеры, свидетельствует о полной деградации политических процессов в наших странах-соседях", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его словам, "раскол польского общества, преследование политических противников заставляет бесконечно мусолить тему ненависти к русским, чтобы отвлечь внимание от внутренних процессов".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара
22 апреля, 16:11
 
В миреПольшаКалининградРоссияАнджей ДудаАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
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