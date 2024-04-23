https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах - РИА Новости, 23.04.2024
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
Акция "Бессмертный полк" пройдет в более чем 100 странах в различных форматах, сообщила сопредседатель штаба этого движения Елена Цунаева. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:58
2024-04-23T12:58
2024-04-23T12:58
елена цунаева
бессмертный полк
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в более чем 100 странах в различных форматах, сообщила сопредседатель штаба этого движения Елена Цунаева. "Более чем в 100 странах в том или ином виде шествия пройдут. И в тех странах, в том числе, где не требуется специальных заявок в том случае, если шествие проходит на территории посольства", - сказала она.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена цунаева, бессмертный полк, общество
Елена Цунаева, Бессмертный полк, Общество
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
Цунаева: "Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах