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В Приморье проверят сообщение о мужчине, зарубившем топором собаку - РИА Новости, 23.04.2024
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11:45 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/politsiya-1941725290.html
В Приморье проверят сообщение о мужчине, зарубившем топором собаку
В Приморье проверят сообщение о мужчине, зарубившем топором собаку - РИА Новости, 23.04.2024
В Приморье проверят сообщение о мужчине, зарубившем топором собаку
Полиция проводит проверку информации о том, что житель Находки Приморского края зарубил топором свою собаку на глазах у детей. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:45
2024-04-23T11:45
происшествия
находка
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что житель Находки Приморского края зарубил топором свою собаку на глазах у детей. В местных Telegram-каналах со ссылкой на слова свидетельницы распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже подманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы. "По факту выявленной в социальных сетях публикации об инциденте на улице Садовой полиция проводит проверку. Установлено, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение 42-летней местной жительницы о том, что неизвестный гражданин нанес собаке телесные повреждения, повлекшие ее смерть", - сообщает краевое УМВД РФ. Полицейские прибыли на место, опросили очевидцев и 57-летнего хозяина частного домовладения. Мужчина отрицает свою причастность к убийству собаки. Следов противоправного деяния на месте не обнаружено, отмечают в УМВД.
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происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
В Приморье проверят сообщение о мужчине, зарубившем топором собаку

В Приморье проверят сообщение о том, что мужчина убил собаку на глазах у детей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что житель Находки Приморского края зарубил топором свою собаку на глазах у детей.
В местных Telegram-каналах со ссылкой на слова свидетельницы распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже подманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы.
«
"По факту выявленной в социальных сетях публикации об инциденте на улице Садовой полиция проводит проверку. Установлено, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение 42-летней местной жительницы о том, что неизвестный гражданин нанес собаке телесные повреждения, повлекшие ее смерть", - сообщает краевое УМВД РФ.
Полицейские прибыли на место, опросили очевидцев и 57-летнего хозяина частного домовладения. Мужчина отрицает свою причастность к убийству собаки. Следов противоправного деяния на месте не обнаружено, отмечают в УМВД.
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