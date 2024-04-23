https://ria.ru/20240423/podmoskove-1941801351.html

Еще 30 аттракционов допустили до работы в Подмосковье

Еще 30 аттракционов допустили до работы в Подмосковье - РИА Новости, 23.04.2024

Еще 30 аттракционов допустили до работы в Подмосковье

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили 30 аттракционов за прошедшую неделю, по результатам проверок нарушений не выявлено, сообщает... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:17

2024-04-23T16:17

2024-04-23T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили 30 аттракционов за прошедшую неделю, по результатам проверок нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Проверки прошли в городских округах Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский. "Все больше уличных парков развлечений открывает свои двери для посетителей. Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что жителям не стоит переживать по поводу старых аттракционов, если такое оборудование прошло все проверки и получило разрешение специалистов гостехнадзора на работу, то нет поводов для беспокойства.

https://ria.ru/20240422/eksport-1941556983.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи