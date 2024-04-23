https://ria.ru/20240423/podderzhka-1941818320.html

В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО

В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024

В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО

Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:56

2024-04-23T16:56

2024-04-23T17:13

липецкая область

игорь артамонов

сво

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ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе спецоперации, список мер дополнен по инициативе губернатора Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ведомстве пояснили, что теперь выплаты в размере 250 тысяч рублей смогут получить ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ. Кроме этого, Артамонов распорядился поддержать выплатами и льготами липчан, заключивших контракт с Федеральной службой войск нацгвардии о службе в добровольческом формировании. Кроме этого, новые меры поддержки коснутся военнослужащих, получивших ранение в ходе СВО, прописанных или зарегистрированных в Липецкой области. "Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направлены именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения", – цитирует пресс-служба Артамонова.

https://ria.ru/20240418/gumgruz-1940750498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сво