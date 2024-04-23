https://ria.ru/20240423/podderzhka-1941818320.html
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО
Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:56
2024-04-23T16:56
2024-04-23T17:13
липецкая область
игорь артамонов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941828120_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_254366b2eb9e43d551c0fc8b16d79c52.jpg
ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе спецоперации, список мер дополнен по инициативе губернатора Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ведомстве пояснили, что теперь выплаты в размере 250 тысяч рублей смогут получить ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ. Кроме этого, Артамонов распорядился поддержать выплатами и льготами липчан, заключивших контракт с Федеральной службой войск нацгвардии о службе в добровольческом формировании. Кроме этого, новые меры поддержки коснутся военнослужащих, получивших ранение в ходе СВО, прописанных или зарегистрированных в Липецкой области. "Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направлены именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения", – цитирует пресс-служба Артамонова.
https://ria.ru/20240418/gumgruz-1940750498.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941828120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a78ab350f60acbc49ad462acb88faea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО
ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости
. Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе спецоперации, список мер дополнен по инициативе губернатора Игоря Артамонова
, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ведомстве пояснили, что теперь выплаты в размере 250 тысяч рублей смогут получить ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ.
Кроме этого, Артамонов распорядился поддержать выплатами и льготами липчан, заключивших контракт с Федеральной службой войск нацгвардии о службе в добровольческом формировании. Кроме этого, новые меры поддержки коснутся военнослужащих, получивших ранение в ходе СВО, прописанных или зарегистрированных в Липецкой области.
"Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направлены именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения", – цитирует пресс-служба Артамонова.