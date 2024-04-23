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В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
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Липецкая область
 
16:56 23.04.2024 (обновлено: 17:13 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/podderzhka-1941818320.html
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО
Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:56
2024-04-23T17:13
липецкая область
игорь артамонов
сво
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ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе спецоперации, список мер дополнен по инициативе губернатора Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ведомстве пояснили, что теперь выплаты в размере 250 тысяч рублей смогут получить ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ. Кроме этого, Артамонов распорядился поддержать выплатами и льготами липчан, заключивших контракт с Федеральной службой войск нацгвардии о службе в добровольческом формировании. Кроме этого, новые меры поддержки коснутся военнослужащих, получивших ранение в ходе СВО, прописанных или зарегистрированных в Липецкой области. "Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направлены именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения", – цитирует пресс-служба Артамонова.
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игорь артамонов, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО

В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
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ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Власти Липецкой области внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников СВО, мобилизованных липчан, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе спецоперации, список мер дополнен по инициативе губернатора Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ведомстве пояснили, что теперь выплаты в размере 250 тысяч рублей смогут получить ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ.
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Кроме этого, Артамонов распорядился поддержать выплатами и льготами липчан, заключивших контракт с Федеральной службой войск нацгвардии о службе в добровольческом формировании. Кроме этого, новые меры поддержки коснутся военнослужащих, получивших ранение в ходе СВО, прописанных или зарегистрированных в Липецкой области.
"Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направлены именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения", – цитирует пресс-служба Артамонова.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСВО
 
 
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