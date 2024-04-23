Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе
Блок "Победа" сообщил, что его представителей запугивали в Кишиневе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом
Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".
"Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать", — сообщили в блоке.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.