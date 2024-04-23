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Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2024
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06:58 23.04.2024 (обновлено: 07:11 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pobeda-1941669694.html
Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе
Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2024
Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе
Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:58
2024-04-23T07:11
кишинев
в мире
молдавия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев."Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать", — сообщили в блоке.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941522905.html
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кишинев, в мире, молдавия, евгения гуцул
Кишинев, В мире, Молдавия, Евгения Гуцул
Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе

Блок "Победа" сообщил, что его представителей запугивали в Кишиневе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом
Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".
В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
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"Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать", — сообщили в блоке.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
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