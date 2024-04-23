https://ria.ru/20240423/pobeda-1941669694.html

Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе

Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2024

Блок "Победа" сообщил, что его представителей допрашивали в Кишиневе

Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:58

2024-04-23T06:58

2024-04-23T07:11

кишинев

в мире

молдавия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Участников проходившего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинев запугивали и несколько часов допрашивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев."Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать", — сообщили в блоке.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941522905.html

кишинев

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

кишинев, в мире, молдавия, евгения гуцул