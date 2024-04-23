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В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют - РИА Новости, 23.04.2024
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12:54 23.04.2024 (обновлено: 13:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/peterburg-1941748839.html
В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют
В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют
Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:54
2024-04-23T13:10
санкт-петербург
день победы
общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы скоро будем отмечать 79-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне... 9 мая будет парад Победы, праздничный салют. Погода должна быть хорошая, гостей много приедет. Хотел бы отметить, что мы обсудили с силовиками, что в этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. Такое принято решение", - сказал он на заседании координационного совета по делам ветеранов.По словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрея Голомбиевского, в военном параде на Дворцовой площади примут участие 4 500 человек. Пройдет механизированная колонна из 78 единиц военной техники, в том числе будет принимать участие и историческая военная техника. Авиация в этом году не будет задействована в параде.По данным городских властей, всего в план празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов включено 195 памятных, торжественных и праздничных мероприятий. Основные мероприятия в Петербурге пройдут 7-9 мая.Восьмого мая на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, днем в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Песни Победы".Военный парад состоится 9 мая на Дворцовой площади. В полдень состоится памятный выстрел из орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь 79-й годовщины Победы. В этот день также будут зажжены факелы Ростральных колонн - с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 23.00.В 13.30 начнется торжественный парад ретро-техники времен Великой Отечественной войны. По Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади 80 ретро-автомобилей провезут 150 участников Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. В 15.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Праздничный артиллерийский салют будет дан в 22.00 мск у стен Петропавловской крепости.
https://ria.ru/20240423/tsentr-1941655525.html
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санкт-петербург, день победы, общество, александр беглов
Санкт-Петербург, День Победы, Общество, Александр Беглов
В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют

Беглов: в Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗнаменная группа на репетиции пешей части военного парада ко Дню Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Знаменная группа на репетиции пешей части военного парада ко Дню Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Знаменная группа на репетиции пешей части военного парада ко Дню Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы скоро будем отмечать 79-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне... 9 мая будет парад Победы, праздничный салют. Погода должна быть хорошая, гостей много приедет. Хотел бы отметить, что мы обсудили с силовиками, что в этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. Такое принято решение", - сказал он на заседании координационного совета по делам ветеранов.
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По словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрея Голомбиевского, в военном параде на Дворцовой площади примут участие 4 500 человек. Пройдет механизированная колонна из 78 единиц военной техники, в том числе будет принимать участие и историческая военная техника. Авиация в этом году не будет задействована в параде.
По данным городских властей, всего в план празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов включено 195 памятных, торжественных и праздничных мероприятий. Основные мероприятия в Петербурге пройдут 7-9 мая.
Восьмого мая на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, днем в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Песни Победы".
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Военный парад состоится 9 мая на Дворцовой площади. В полдень состоится памятный выстрел из орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь 79-й годовщины Победы. В этот день также будут зажжены факелы Ростральных колонн - с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 23.00.
В 13.30 начнется торжественный парад ретро-техники времен Великой Отечественной войны. По Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади 80 ретро-автомобилей провезут 150 участников Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. В 15.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Праздничный артиллерийский салют будет дан в 22.00 мск у стен Петропавловской крепости.
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