https://ria.ru/20240423/peterburg-1941748839.html

В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют

В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют - РИА Новости, 23.04.2024

В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют

Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:54

2024-04-23T12:54

2024-04-23T13:10

санкт-петербург

день победы

общество

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы скоро будем отмечать 79-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне... 9 мая будет парад Победы, праздничный салют. Погода должна быть хорошая, гостей много приедет. Хотел бы отметить, что мы обсудили с силовиками, что в этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. Такое принято решение", - сказал он на заседании координационного совета по делам ветеранов.По словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрея Голомбиевского, в военном параде на Дворцовой площади примут участие 4 500 человек. Пройдет механизированная колонна из 78 единиц военной техники, в том числе будет принимать участие и историческая военная техника. Авиация в этом году не будет задействована в параде.По данным городских властей, всего в план празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов включено 195 памятных, торжественных и праздничных мероприятий. Основные мероприятия в Петербурге пройдут 7-9 мая.Восьмого мая на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, днем в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Песни Победы".Военный парад состоится 9 мая на Дворцовой площади. В полдень состоится памятный выстрел из орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь 79-й годовщины Победы. В этот день также будут зажжены факелы Ростральных колонн - с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 23.00.В 13.30 начнется торжественный парад ретро-техники времен Великой Отечественной войны. По Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади 80 ретро-автомобилей провезут 150 участников Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. В 15.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Праздничный артиллерийский салют будет дан в 22.00 мск у стен Петропавловской крепости.

https://ria.ru/20240423/tsentr-1941655525.html

https://ria.ru/20240127/salyut-1923904397.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, день победы, общество, александр беглов