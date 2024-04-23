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Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход" - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 23.04.2024 (обновлено: 07:27 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pero-1941667364.html
Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход"
Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход" - РИА Новости, 23.04.2024
Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход"
Несколько дней нужно, чтобы поставить "на полный ход" эвакуированный с линии фронта на авдеевском направлении первый трофейный немецкий танк Leopard 2А5,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:10
2024-04-23T07:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
центральный военный округ
нато
вооруженные силы украины
германия
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Несколько дней нужно, чтобы поставить "на полный ход" эвакуированный с линии фронта на авдеевском направлении первый трофейный немецкий танк Leopard 2А5, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо". Ранее МО РФ сообщило, что немецкий танк Leopard 2А5 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с авдеевского направления, и опубликовало кадры его эвакуации. "Танк был выведен из строя путем наезда на наши противотанковые мины. Был обездвижен, потерял одну гусеничную ленту. В дальнейшем были применены FPV-дроны. Получены осколочные повреждения, то есть возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления различных, некритичных, так скажем, узлов", - рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо". По его словам, после того как машина была атакована, экипаж бросил машину. "Военнослужащие ВСУ, экипаж покинули данную машину, несмотря на то что данный танк можно было еще более менее эффективно использовать в бою", - рассказал собеседник агентства. Командир ремонтного взвода уточнил, что на восстановление танка понадобится несколько дней. По словам военнослужащего, дальнейшую судьбу трофейного Leopard определит командование. "После устранения всех этих элементов поврежденных, нам понадобится несколько дней для восстановления, постановки на полный ход и готовности к применению", - рассказал собеседник агентства. Ранее газета Pais со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, написала, что польза от танков Leopard, которые западные страны передали Киеву, на передовой равна нулю, особенно на фоне господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
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россия, украина, центральный военный округ, нато, вооруженные силы украины, германия, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Центральный военный округ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Германия, Leopard 2
Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход"

Командир "Перо": трофейный Leopard можно поставить на ход за несколько дней

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Несколько дней нужно, чтобы поставить "на полный ход" эвакуированный с линии фронта на авдеевском направлении первый трофейный немецкий танк Leopard 2А5, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо".
Ранее МО РФ сообщило, что немецкий танк Leopard 2А5 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с авдеевского направления, и опубликовало кадры его эвакуации.
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"Танк был выведен из строя путем наезда на наши противотанковые мины. Был обездвижен, потерял одну гусеничную ленту. В дальнейшем были применены FPV-дроны. Получены осколочные повреждения, то есть возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления различных, некритичных, так скажем, узлов", - рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо".
По его словам, после того как машина была атакована, экипаж бросил машину.
"Военнослужащие ВСУ, экипаж покинули данную машину, несмотря на то что данный танк можно было еще более менее эффективно использовать в бою", - рассказал собеседник агентства.
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Командир ремонтного взвода уточнил, что на восстановление танка понадобится несколько дней. По словам военнослужащего, дальнейшую судьбу трофейного Leopard определит командование.
"После устранения всех этих элементов поврежденных, нам понадобится несколько дней для восстановления, постановки на полный ход и готовности к применению", - рассказал собеседник агентства.
Ранее газета Pais со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, написала, что польза от танков Leopard, которые западные страны передали Киеву, на передовой равна нулю, особенно на фоне господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЦентральный военный округНАТОВооруженные силы УкраиныГерманияLeopard 2
 
 
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