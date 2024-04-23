https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html

Эксперт рассказал, как хакеры крадут аккаунты в Telegram

Эксперт рассказал, как хакеры крадут аккаунты в Telegram - РИА Новости, 23.04.2024

Эксперт рассказал, как хакеры крадут аккаунты в Telegram

Новый вид кибератак появился в России - злоумышленники создают фейковые точки Wi-Fi в различных общественных местах для того, чтобы украсть аккаунт жертвы в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:44

2024-04-23T06:44

2024-04-23T06:44

общество

технологии

россия

руслан пермяков

telegram

томский университет систем управления и радиоэлектроники

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый вид кибератак появился в России - злоумышленники создают фейковые точки Wi-Fi в различных общественных местах для того, чтобы украсть аккаунт жертвы в Telegram, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "В России набирает популярность новый вид кибератаки, когда злоумышленники используют фейковые точки Wi-Fi в общественных местах вроде вокзалов и вузов для кражи аккаунтов в Telegram", - сказал Пермяков. Хакеры используют такую схему: создают ложную точку, при подключении к сети просят авторизоваться через Telegram, после чего жертве под видом кода подтверждения в мессенджере приходит код для доступа к аккаунту. После того, как пользователь вводит код, доступ к аккаунту переходит к злоумышленникам. Эксперт отметил, что в подобной кибератаке злоумышленники могут взломать не только мессенджер, но и любое приложение, которое поддерживает авторизацию через SMS или push-уведомление. "Хакеры специально создают точки доступа с названием популярных компаний и сервисов, например SVO_free или MTS-free. Все уже привыкли к авторизации через звонок или SMS и не обращают внимания на канал поступления сообщения... Раньше злоумышленники просто перехватывали трафик, крали данные от банковских аккаунтов, а вот воровство аккаунтов от соцсетей - это новое явление, и в последнее время прецедентов стало заметно больше", - объяснил эксперт. Подобные кибератаки уже были зафиксированы в аэропортах и кафе. В список мест, где хакеры используют эту схему кражи аккаунта, могут войти железнодорожные вокзалы и вузы. Чтобы минимизировать риски взлома, эксперт советует не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, включить двухфакторную авторизацию и всегда обращать внимание на уведомления, которые присылает сервис.

https://ria.ru/20240224/dannye-1929232823.html

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общество, технологии, россия, руслан пермяков, telegram, томский университет систем управления и радиоэлектроники