https://ria.ru/20240423/pavodok-1941764928.html
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов - РИА Новости, 23.04.2024
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов
Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:53
2024-04-23T13:53
2024-04-23T13:53
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россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории 30 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на утро вторника, в 179 населенных пунктах и 172 садовых товариществах 30 регионов России в зонах затопления находятся 14,79 тысячи жилых домов и 28,92 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства. По его словам, паводком также подтоплены 74 низководных моста и 100 участков автодорог. За минувшие сутки в 16 населенных пунктах оказались затопленными 133 жилых дома, 420 приусадебных участков, два моста и 17 автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Россия, Наводнения в России — 2024
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов
В 30 регионах затоплены 14,8 тысячи жилых домов и 28,9 тысячи участков