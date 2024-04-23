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В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов - РИА Новости, 23.04.2024
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13:53 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941764928.html
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов - РИА Новости, 23.04.2024
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов
Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:53
2024-04-23T13:53
происшествия
жилье
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории 30 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на утро вторника, в 179 населенных пунктах и 172 садовых товариществах 30 регионов России в зонах затопления находятся 14,79 тысячи жилых домов и 28,92 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства. По его словам, паводком также подтоплены 74 низководных моста и 100 участков автодорог. За минувшие сутки в 16 населенных пунктах оказались затопленными 133 жилых дома, 420 приусадебных участков, два моста и 17 автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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происшествия, жилье, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Россия, Наводнения в России — 2024
В 30 регионах России остаются затопленными 14,8 тысячи жилых домов

В 30 регионах затоплены 14,8 тысячи жилых домов и 28,9 тысячи участков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории 30 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По состоянию на утро вторника, в 179 населенных пунктах и 172 садовых товариществах 30 регионов России в зонах затопления находятся 14,79 тысячи жилых домов и 28,92 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, паводком также подтоплены 74 низководных моста и 100 участков автодорог. За минувшие сутки в 16 населенных пунктах оказались затопленными 133 жилых дома, 420 приусадебных участков, два моста и 17 автодорог.
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