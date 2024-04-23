https://ria.ru/20240423/pavodok-1941685320.html

В Курганской области остаются затопленными более двух тысяч жилых домов

В Курганской области остаются затопленными более двух тысяч жилых домов - РИА Новости, 23.04.2024

В Курганской области остаются затопленными более двух тысяч жилых домов

В Курганской области на 23 апреля остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:27

2024-04-23T09:27

2024-04-23T09:28

происшествия

жилье

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. В Курганской области на 23 апреля остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на утро 22 апреля оставались подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 38 населенных пунктах 2188 жилых и 3405 дачных домов, 5 низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в трех муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Шатровский) в 4 населенных пунктах от воды освободилось 27 жилых домов, 3 приусадебных участка, 2 участка автомобильных дорог, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240408/polovode-1938494809.html

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происшествия, жилье, курганская область, россия, наводнения в россии — 2024