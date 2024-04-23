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Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье - РИА Новости, 23.04.2024
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04:40 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941663612.html
Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье
Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье - РИА Новости, 23.04.2024
Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье
Паводок размыл еще один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Приамурья, сообщает минтранс региона. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T04:40
2024-04-23T04:40
происшествия
мазановский район
молчаново
наводнения в россии — 2024
зея (река)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Паводок размыл еще один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Приамурья, сообщает минтранс региона. Накануне на 34-м километре дороги "Подъезд к селу Сохатино" в районе села Практичи произошел выход воды на проезжую часть. Участок закрыли для проезда в целях безопасности. Подрядчик следит за ситуацией. По состоянию на утро вторника, вода стала спадать. "Дорога в Мазановском районе освобождается от воды. Подрядная организация ООО "ДЭП - 191" приступает к устранению размывов и обеспечению проезда на участке дороги", - говорится в сообщении. Минтранс региона сообщит об открытии движения по участку дороги. Центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что по данным на 22 апреля, участки дорог подтоплены в Зейском и Серышевском округах, Селемджинском и Мазановском районах. Группировка спасателей переброшена в село Молчаново в связи с подъемом уровня воды в реке Зея. Спасатели продолжают следить за гидрологической обстановкой в регионе.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
мазановский район
молчаново
зея (река)
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происшествия, мазановский район, молчаново, наводнения в россии — 2024, зея (река)
Происшествия, Мазановский район, Молчаново, Наводнения в России — 2024, Зея (река)
Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье

Минтранс области: паводок отрезал еще один проезд к селу Сохатино

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиПодтопленная паводком автодорога
Подтопленная паводком автодорога - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Подтопленная паводком автодорога. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Паводок размыл еще один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Приамурья, сообщает минтранс региона.
Накануне на 34-м километре дороги "Подъезд к селу Сохатино" в районе села Практичи произошел выход воды на проезжую часть. Участок закрыли для проезда в целях безопасности. Подрядчик следит за ситуацией. По состоянию на утро вторника, вода стала спадать.
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"Дорога в Мазановском районе освобождается от воды. Подрядная организация ООО "ДЭП - 191" приступает к устранению размывов и обеспечению проезда на участке дороги", - говорится в сообщении.
Минтранс региона сообщит об открытии движения по участку дороги.
Центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что по данным на 22 апреля, участки дорог подтоплены в Зейском и Серышевском округах, Селемджинском и Мазановском районах. Группировка спасателей переброшена в село Молчаново в связи с подъемом уровня воды в реке Зея. Спасатели продолжают следить за гидрологической обстановкой в регионе.
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ПроисшествияМазановский районМолчановоНаводнения в России — 2024Зея (река)
 
 
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