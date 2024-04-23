https://ria.ru/20240423/pavodok-1941663612.html

Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье

Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье - РИА Новости, 23.04.2024

Паводок отрезал еще один проезд к селу в Приамурье

Паводок размыл еще один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Приамурья, сообщает минтранс региона. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T04:40

2024-04-23T04:40

2024-04-23T04:40

происшествия

мазановский район

молчаново

наводнения в россии — 2024

зея (река)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Паводок размыл еще один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Приамурья, сообщает минтранс региона. Накануне на 34-м километре дороги "Подъезд к селу Сохатино" в районе села Практичи произошел выход воды на проезжую часть. Участок закрыли для проезда в целях безопасности. Подрядчик следит за ситуацией. По состоянию на утро вторника, вода стала спадать. "Дорога в Мазановском районе освобождается от воды. Подрядная организация ООО "ДЭП - 191" приступает к устранению размывов и обеспечению проезда на участке дороги", - говорится в сообщении. Минтранс региона сообщит об открытии движения по участку дороги. Центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что по данным на 22 апреля, участки дорог подтоплены в Зейском и Серышевском округах, Селемджинском и Мазановском районах. Группировка спасателей переброшена в село Молчаново в связи с подъемом уровня воды в реке Зея. Спасатели продолжают следить за гидрологической обстановкой в регионе.

https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

мазановский район

молчаново

зея (река)

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происшествия, мазановский район, молчаново, наводнения в россии — 2024, зея (река)