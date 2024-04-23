https://ria.ru/20240423/palestina-1941851557.html
Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки
Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с руководителем службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:25
2024-04-23T18:25
2024-04-23T18:25
россия
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николай патрушев
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совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с руководителем службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Отмечается, что Патрушев и Фарадж "обсудили ситуацию на Ближнем Востоке". Встреча состоялась на полях проходящей в Санкт-Петербурге под эгидой СБ РФ XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, николай патрушев, санкт-петербург, в мире, совет безопасности рф
Россия, Палестина, Николай Патрушев, Санкт-Петербург, В мире, Совет Безопасности РФ
Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки
Патрушев обсудил с главой палестинской разведки ситуацию на Ближнем Востоке