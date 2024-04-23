https://ria.ru/20240423/palestina-1941851557.html

Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки

Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки - РИА Новости, 23.04.2024

Патрушев провел встречу с главой палестинской разведки

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с руководителем службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:25

2024-04-23T18:25

2024-04-23T18:25

россия

палестина

николай патрушев

санкт-петербург

в мире

совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с руководителем службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Отмечается, что Патрушев и Фарадж "обсудили ситуацию на Ближнем Востоке". Встреча состоялась на полях проходящей в Санкт-Петербурге под эгидой СБ РФ XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

россия, палестина, николай патрушев, санкт-петербург, в мире, совет безопасности рф