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Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:07 23.04.2024 (обновлено: 01:33 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ
Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ
Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T01:07
2024-04-23T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам двух американских чиновников, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Украине, который будет включать бронетехнику в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны", - пишет издание. Один из источников уточнил, что в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley. Ожидается, что в пакете помощи также будут более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты для систем ПВО. В минувшую субботу Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались. Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Байден ранее заявил, что подпишет документ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240421/mwm-1941390788.html
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в мире, украина, сша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО
Новый пакет американской помощи Украине будет больше обычного, пишут СМИ

Politico: новый пакет помощи Киеву будет включать бронетехнику и средства ПВО

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"По словам двух американских чиновников, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Украине, который будет включать бронетехнику в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны", - пишет издание.
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Один из источников уточнил, что в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley. Ожидается, что в пакете помощи также будут более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты для систем ПВО.
В минувшую субботу Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались. Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Байден ранее заявил, что подпишет документ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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