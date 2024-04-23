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В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки - РИА Новости, 23.04.2024
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09:49 23.04.2024 (обновлено: 09:58 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/orenburg-1941690519.html
В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки
В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки - РИА Новости, 23.04.2024
В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки
В Оренбурге уровень реки Урал опустился ниже отметки, являющейся критической во время паводка, и составил 918 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:49
2024-04-23T09:58
оренбург
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
орск
происшествия
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УФА, 23 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал опустился ниже отметки, являющейся критической во время паводка, и составил 918 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."В Оренбурге уровень Урала на 8.00 (6.00 мск) упал на 23 см и составил 918 см",- говорится в сообщении.Опасный уровень воды в Урале - 930 сантиметров.Также, по данным властей области, уровень Урала в Орске за сутки упал на 25 сантиметров и составил 462 сантиметра, в Илеке - на 5 см и составил 901 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки снизился на 14 сантиметров и составил 856 сантиметров.
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оренбург, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, орск, происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Орск, Происшествия
В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки

В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки и составил 918 см

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 23 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал опустился ниже отметки, являющейся критической во время паводка, и составил 918 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.
"В Оренбурге уровень Урала на 8.00 (6.00 мск) упал на 23 см и составил 918 см",- говорится в сообщении.
Опасный уровень воды в Урале - 930 сантиметров.
Также, по данным властей области, уровень Урала в Орске за сутки упал на 25 сантиметров и составил 462 сантиметра, в Илеке - на 5 см и составил 901 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки снизился на 14 сантиметров и составил 856 сантиметров.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
ОренбургНаводнения в России — 2024Оренбургская областьОрскПроисшествия
 
 
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