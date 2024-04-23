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В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки

В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки - РИА Новости, 23.04.2024

В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки

В Оренбурге уровень реки Урал опустился ниже отметки, являющейся критической во время паводка, и составил 918 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:49

2024-04-23T09:49

2024-04-23T09:58

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 23 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал опустился ниже отметки, являющейся критической во время паводка, и составил 918 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."В Оренбурге уровень Урала на 8.00 (6.00 мск) упал на 23 см и составил 918 см",- говорится в сообщении.Опасный уровень воды в Урале - 930 сантиметров.Также, по данным властей области, уровень Урала в Орске за сутки упал на 25 сантиметров и составил 462 сантиметра, в Илеке - на 5 см и составил 901 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки снизился на 14 сантиметров и составил 856 сантиметров.

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