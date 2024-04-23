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Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2024
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:44
2024-04-23T08:44
запорожская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. "Нас не под Орехов, а в сам Орехов привезли. Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был", - сообщил он. Пленный боевик описал состояние города, подчеркнув разрушение домов и дорог. "Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены", - добавил он. Украинский военный также сообщил о том, что боевые группировки ВСУ занимают жилые дома, принадлежащие местным жителям. "Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены", - рассказал он. Кроме того, боевик отметил, что в прошлом жилые дома подвергаются обстрелам из-за того, что в них концентрируются группировки ВСУ. "Дома эти разрушены, потому что заезжали военные (военнослужащие ВСУ - ред.) и туда прилетало, явно не буду отрицать этого", - заключил он.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области

Пленный: ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в Орехове в Запорожской области

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области.
"Нас не под Орехов, а в сам Орехов привезли. Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был", - сообщил он.
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Пленный боевик описал состояние города, подчеркнув разрушение домов и дорог. "Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены", - добавил он.
Украинский военный также сообщил о том, что боевые группировки ВСУ занимают жилые дома, принадлежащие местным жителям.
«
"Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены", - рассказал он.
Кроме того, боевик отметил, что в прошлом жилые дома подвергаются обстрелам из-за того, что в них концентрируются группировки ВСУ. "Дома эти разрушены, потому что заезжали военные (военнослужащие ВСУ - ред.) и туда прилетало, явно не буду отрицать этого", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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