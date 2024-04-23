https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html

Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области

Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2024

Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области

Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:44

2024-04-23T08:44

2024-04-23T08:44

запорожская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. "Нас не под Орехов, а в сам Орехов привезли. Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был", - сообщил он. Пленный боевик описал состояние города, подчеркнув разрушение домов и дорог. "Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены", - добавил он. Украинский военный также сообщил о том, что боевые группировки ВСУ занимают жилые дома, принадлежащие местным жителям. "Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены", - рассказал он. Кроме того, боевик отметил, что в прошлом жилые дома подвергаются обстрелам из-за того, что в них концентрируются группировки ВСУ. "Дома эти разрушены, потому что заезжали военные (военнослужащие ВСУ - ред.) и туда прилетало, явно не буду отрицать этого", - заключил он.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины