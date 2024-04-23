https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2024
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:44
2024-04-23T08:44
2024-04-23T08:44
запорожская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области. "Нас не под Орехов, а в сам Орехов привезли. Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был", - сообщил он. Пленный боевик описал состояние города, подчеркнув разрушение домов и дорог. "Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены", - добавил он. Украинский военный также сообщил о том, что боевые группировки ВСУ занимают жилые дома, принадлежащие местным жителям. "Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены", - рассказал он. Кроме того, боевик отметил, что в прошлом жилые дома подвергаются обстрелам из-за того, что в них концентрируются группировки ВСУ. "Дома эти разрушены, потому что заезжали военные (военнослужащие ВСУ - ред.) и туда прилетало, явно не буду отрицать этого", - заключил он.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
Пленный: ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в Орехове в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости, что ВСУ целенаправленно занимают жилые дома в городе Орехов в Запорожской области.
"Нас не под Орехов, а в сам Орехов привезли. Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был", - сообщил он.
Пленный боевик описал состояние города, подчеркнув разрушение домов и дорог. "Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены", - добавил он.
Украинский военный также сообщил о том, что боевые группировки ВСУ занимают жилые дома, принадлежащие местным жителям.
«
"Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены", - рассказал он.
Кроме того, боевик отметил, что в прошлом жилые дома подвергаются обстрелам из-за того, что в них концентрируются группировки ВСУ. "Дома эти разрушены, потому что заезжали военные (военнослужащие ВСУ - ред.) и туда прилетало, явно не буду отрицать этого", - заключил он.