https://ria.ru/20240423/opros-1941597701.html

Одноклассники узнали, как российские пользователи проведут праздники в мае

Одноклассники узнали, как российские пользователи проведут праздники в мае - РИА Новости, 23.04.2024

Одноклассники узнали, как российские пользователи проведут праздники в мае

Одноклассники и Lady Mail.ru (входят в VK) спросили российских пользователей о том, как они планируют провести майские праздники. В исследовании приняли участие РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:36

2024-04-23T10:36

2024-04-23T10:36

одноклассники

майские праздники

праздник весны и труда

день победы

отдых

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Одноклассники и Lady Mail.ru (входят в VK) спросили российских пользователей о том, как они планируют провести майские праздники. В исследовании приняли участие почти 10 тысяч респондентов по всей стране.Большинство опрошенных пользователей (39%) планируют поехать на дачу и отдохнуть за городом во время майских праздников. Ещё 29% не собираются уезжать из своего города или населённого пункта, а 12% отметили, что будут работать на длинных выходных. Только 9% респондентов отправятся в путешествие по России, 5% – за границу, 6% поедут в гости.Среди тех, кто уедет на майские праздники за город, 26% будут жарить шашлыки. Садом или огородом займутся 22%, проводить время с семьёй или друзьями будут 17%, наводить порядок дома или даже делать ремонт – 15%. Остальные респонденты выбрали другие, менее популярные варианты ответов.По данным аналитиков ОК, среди пользователей соцсети интерес к теме шашлыков, пикников и отдыха на природе начинает расти с наступлением весны и задолго до майских праздников. В прошлом месяце количество публикаций пользователей, блогеров и медиа о приготовлении мяса на открытом огне и организации досуга на свежем воздухе увеличилось на 67% по сравнению с январём 2024 года. За первые две недели апреля среднедневное число единиц контента на эту тему превышает показатель января на 42%, а их охват стал больше на 59%.Выпуски кулинарного хобби-шоу "Готовим на даче", посвящённые приготовлению шашлыка из разных видов мяса, стали наиболее обсуждаемыми среди пользователей соцсети. ОК запустили проект в 2023 году, его второй сезон стартует 14 мая. Эпизоды будут публиковаться в официальной группе по вторникам.Среди тех, кто хочет остаться дома во время длинных праздников, 22% планируют убираться, столько же респондентов – отдыхать на диване или в кровати (22%). Проводить время с родными и близкими собираются 19% респондентов, заниматься комнатными растениями – 8%.Отвечая на вопрос о планах на майские праздники, пользователи также предлагали свои варианты ответа. Среди наиболее популярных – подготовка к Пасхе и посещение храмов, чтение художественной литературы, рисование, празднование дня рождения, поездка в приют для животных и волонтёрство, отдых в санатории, забота о здоровье.

https://ria.ru/20240415/odnoklassniki-1940044825.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

одноклассники, майские праздники, праздник весны и труда, день победы, отдых