https://ria.ru/20240423/omsk-1941819248.html

В Омске курьер напал на клиента

В Омске курьер напал на клиента - РИА Новости, 23.04.2024

В Омске курьер напал на клиента

Курьер из Омска организовал с приятелями разбойное нападение на клиента, у которого он был ранее и заметил пачки денег в шкафу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:58

2024-04-23T16:58

2024-04-23T17:09

происшествия

омск

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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Курьер из Омска организовал с приятелями разбойное нападение на клиента, у которого он был ранее и заметил пачки денег в шкафу, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. Следователи считают, что 9 апреля 22-летний омич, работающий курьером, принес клиенту спортивный костюм на улицу Молодова. В момент передачи товара он обратил внимание на условия жизни мужчины, а также заметил у него в шкафу пачки денег. "В ночь на 10 апреля 2024 года он вместе с тремя знакомыми, с которыми договорился заранее, надев средства маскировки (балаклавы и маски), ворвался в данную квартиру. Угрожая ножом мужчины причинили хозяину дома телесные повреждения, требуя передать ценное имущество. Шум услышала соседка, которая и спугнула нападавших. После совершения преступления курьер скрылся от правоохранительных органов, однако спустя несколько дней сам пришел в полицию", - сообщили в пресс-службе. Остальных участников нападения задержали ранее и арестовали. Организатор преступления также арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой совершенный с незаконным проникновением в жилище". Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа Омска поставила на контроль.

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск