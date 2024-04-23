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В Омске курьер напал на клиента - РИА Новости, 23.04.2024
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16:58 23.04.2024 (обновлено: 17:09 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/omsk-1941819248.html
В Омске курьер напал на клиента
В Омске курьер напал на клиента - РИА Новости, 23.04.2024
В Омске курьер напал на клиента
Курьер из Омска организовал с приятелями разбойное нападение на клиента, у которого он был ранее и заметил пачки денег в шкафу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:58
2024-04-23T17:09
происшествия
омск
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Курьер из Омска организовал с приятелями разбойное нападение на клиента, у которого он был ранее и заметил пачки денег в шкафу, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. Следователи считают, что 9 апреля 22-летний омич, работающий курьером, принес клиенту спортивный костюм на улицу Молодова. В момент передачи товара он обратил внимание на условия жизни мужчины, а также заметил у него в шкафу пачки денег. "В ночь на 10 апреля 2024 года он вместе с тремя знакомыми, с которыми договорился заранее, надев средства маскировки (балаклавы и маски), ворвался в данную квартиру. Угрожая ножом мужчины причинили хозяину дома телесные повреждения, требуя передать ценное имущество. Шум услышала соседка, которая и спугнула нападавших. После совершения преступления курьер скрылся от правоохранительных органов, однако спустя несколько дней сам пришел в полицию", - сообщили в пресс-службе. Остальных участников нападения задержали ранее и арестовали. Организатор преступления также арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой совершенный с незаконным проникновением в жилище". Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа Омска поставила на контроль.
https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html
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РИА Новости
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске курьер напал на клиента

В Омске курьер с приятелями напал на клиента

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Курьер из Омска организовал с приятелями разбойное нападение на клиента, у которого он был ранее и заметил пачки денег в шкафу, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Следователи считают, что 9 апреля 22-летний омич, работающий курьером, принес клиенту спортивный костюм на улицу Молодова. В момент передачи товара он обратил внимание на условия жизни мужчины, а также заметил у него в шкафу пачки денег.
"В ночь на 10 апреля 2024 года он вместе с тремя знакомыми, с которыми договорился заранее, надев средства маскировки (балаклавы и маски), ворвался в данную квартиру. Угрожая ножом мужчины причинили хозяину дома телесные повреждения, требуя передать ценное имущество. Шум услышала соседка, которая и спугнула нападавших. После совершения преступления курьер скрылся от правоохранительных органов, однако спустя несколько дней сам пришел в полицию", - сообщили в пресс-службе.
Остальных участников нападения задержали ранее и арестовали. Организатор преступления также арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой совершенный с незаконным проникновением в жилище". Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа Омска поставила на контроль.
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