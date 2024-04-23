https://ria.ru/20240423/obstrel-1941884444.html

При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека

При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека - РИА Новости, 23.04.2024

При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в районе поселка Мирное в Запорожской области, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:07

2024-04-23T21:07

2024-04-23T21:24

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906774210_0:100:2883:1722_1920x0_80_0_0_80a1900f042c763f5fcca05622700297.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в районе поселка Мирное в Запорожской области, сообщили в оперативных службах."Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека", — говорится в заявлении.Российские военнослужащие группировки "Восток" освободили этот населенный пункт 16 марта.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию.На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, россия