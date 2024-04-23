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При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 23.04.2024 (обновлено: 21:24 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941884444.html
При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека
При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека - РИА Новости, 23.04.2024
При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в районе поселка Мирное в Запорожской области, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:07
2024-04-23T21:24
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в районе поселка Мирное в Запорожской области, сообщили в оперативных службах."Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека", — говорится в заявлении.Российские военнослужащие группировки "Восток" освободили этот населенный пункт 16 марта.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию.На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Запорожской области погибли четыре человека

В поселке Мирное Запорожской области 4 человека погибли при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Александр КряжевРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Работа скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в районе поселка Мирное в Запорожской области, сообщили в оперативных службах.
"Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека", — говорится в заявлении.
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Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию.
На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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