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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:41
2024-04-23T20:41
2024-04-23T21:21
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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.Губернатор добавил, что противник обстрелял посёлок Тëткино, а также ещё несколько посёлков и деревень. Никто из местных жителей не пострадал. О повреждениях жилых домов и инфраструктуры не сообщается.
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курская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Старовойт: украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области