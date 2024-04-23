https://ria.ru/20240423/obstrel-1941880716.html

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:41

2024-04-23T20:41

2024-04-23T21:21

специальная военная операция на украине

курская область

украина

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.Губернатор добавил, что противник обстрелял посёлок Тëткино, а также ещё несколько посёлков и деревень. Никто из местных жителей не пострадал. О повреждениях жилых домов и инфраструктуры не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, украина, происшествия