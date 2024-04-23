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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:42
2024-04-23T17:42
2024-04-23T17:42
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке