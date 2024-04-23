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При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2024
При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Владимировка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:33
2024-04-23T17:33
2024-04-23T17:33
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сцкк
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угледар
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Владимировка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Владимировка: - по улице Шевченко ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.30 мск выпустили по этому населенному пункту четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, угледар
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Угледар
При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ поселка Владимировка пострадала женщина