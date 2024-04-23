https://ria.ru/20240423/obstrel-1941837491.html

При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2024

При обстреле Владимировки в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Владимировка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:33

2024-04-23T17:33

2024-04-23T17:33

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

угледар

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Владимировка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Владимировка: - по улице Шевченко ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.30 мск выпустили по этому населенному пункту четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецкая народная республика

угледар

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, угледар