https://ria.ru/20240423/obstrel-1941782465.html

ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке

ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке - РИА Новости, 23.04.2024

ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке

Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:17

2024-04-23T15:17

2024-04-23T15:38

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Сегодня враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Каховки. Под удар попал рынок "Мегаполис". Пострадал гражданский автомобиль, который сгорел полностью", - написал Филипчук.По его словам, цель ВСУ - запугать мирное население, уничтожая инфраструктуру города."Но наши граждане сильнее всех актов агрессии ВСУ", - подчеркнул Филипчук.

https://ria.ru/20240416/skoraya-1940428074.html

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область , происшествия