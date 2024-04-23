Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 23.04.2024 (обновлено: 15:38 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941782465.html
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке - РИА Новости, 23.04.2024
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке
Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:17
2024-04-23T15:38
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941787594_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_2dd5c385834af1fdc79b41f4f12f9dda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Сегодня враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Каховки. Под удар попал рынок "Мегаполис". Пострадал гражданский автомобиль, который сгорел полностью", - написал Филипчук.По его словам, цель ВСУ - запугать мирное население, уничтожая инфраструктуру города."Но наши граждане сильнее всех актов агрессии ВСУ", - подчеркнул Филипчук.
https://ria.ru/20240416/skoraya-1940428074.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941787594_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_93f5708cc6a62669b1e97415b5e3185c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке

ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области, сгорел автомобиль

© Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по рынку "Мегаполис" в Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по рынку Мегаполис в Каховке
© Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по рынку "Мегаполис" в Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Сегодня враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Каховки. Под удар попал рынок "Мегаполис". Пострадал гражданский автомобиль, который сгорел полностью", - написал Филипчук.
© Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по рынку "Мегаполис" в Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по рынку Мегаполис в Каховке
© Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по рынку "Мегаполис" в Каховке
По его словам, цель ВСУ - запугать мирное население, уничтожая инфраструктуру города.
"Но наши граждане сильнее всех актов агрессии ВСУ", - подчеркнул Филипчук.
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ
16 апреля, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала