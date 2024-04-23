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ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке - РИА Новости, 23.04.2024
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке
Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:17
2024-04-23T15:17
2024-04-23T15:38
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Сегодня враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Каховки. Под удар попал рынок "Мегаполис". Пострадал гражданский автомобиль, который сгорел полностью", - написал Филипчук.По его словам, цель ВСУ - запугать мирное население, уничтожая инфраструктуру города."Но наши граждане сильнее всех актов агрессии ВСУ", - подчеркнул Филипчук.
https://ria.ru/20240416/skoraya-1940428074.html
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каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли удар по рынку в Каховке
ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области, сгорел автомобиль