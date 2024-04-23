https://ria.ru/20240423/obstrel-1941740602.html

Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:29

2024-04-23T12:29

2024-04-23T12:32

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник, по информации губернатора, по семи районам области были зафиксированы атаки с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс двух взрывных устройств. Кроме того, был обнаружен объект, похожий на метеозонд. Из семи атакованных муниципалитетов только два граничат с Украиной. По этим районам ВСУ выпустили 11 снарядов из артиллерии и минометов. Пострадавших в результате обстрелов нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в пяти частных домах, двух автомобилях и на двух инфраструктурных объектах. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов… В Вейделевском районе рядом с селом Долгое в поле обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка в лесном массиве найдены обломки БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфораструктурный объект связи, по окраине села выпущено два минометных снаряда. В селе Репяховка с дрона сброшено два взрывных устройства, также с помощью дрона-камикадзе атакован инфраструктурный объект. ⠀По словам Гладкова, в Новооскольском округе в районе хутора Бондарев обнаружен упавший беспилотник самолетного типа. В Прохоровском районе рядом с селом Подольхи в поле найден и изъят специалистами предмет, похожий на метеозонд. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240423/gladkov-1941654765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков