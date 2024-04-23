Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 23.04.2024 (обновлено: 12:32 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941740602.html
Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки
Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:29
2024-04-23T12:32
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941709719_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_612e6503f80e40a4e0498a69ad9d69cc.jpg
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник, по информации губернатора, по семи районам области были зафиксированы атаки с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс двух взрывных устройств. Кроме того, был обнаружен объект, похожий на метеозонд. Из семи атакованных муниципалитетов только два граничат с Украиной. По этим районам ВСУ выпустили 11 снарядов из артиллерии и минометов. Пострадавших в результате обстрелов нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в пяти частных домах, двух автомобилях и на двух инфраструктурных объектах. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов… В Вейделевском районе рядом с селом Долгое в поле обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка в лесном массиве найдены обломки БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфораструктурный объект связи, по окраине села выпущено два минометных снаряда. В селе Репяховка с дрона сброшено два взрывных устройства, также с помощью дрона-камикадзе атакован инфраструктурный объект. ⠀По словам Гладкова, в Новооскольском округе в районе хутора Бондарев обнаружен упавший беспилотник самолетного типа. В Прохоровском районе рядом с селом Подольхи в поле найден и изъят специалистами предмет, похожий на метеозонд. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240423/gladkov-1941654765.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941709719_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b73d55af7488f0d302ad1eacd258038e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Разумное Белгородской области. 22 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Разумное Белгородской области. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Разумное Белгородской области. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник, по информации губернатора, по семи районам области были зафиксированы атаки с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс двух взрывных устройств. Кроме того, был обнаружен объект, похожий на метеозонд. Из семи атакованных муниципалитетов только два граничат с Украиной. По этим районам ВСУ выпустили 11 снарядов из артиллерии и минометов. Пострадавших в результате обстрелов нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в пяти частных домах, двух автомобилях и на двух инфраструктурных объектах.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов… В Вейделевском районе рядом с селом Долгое в поле обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка в лесном массиве найдены обломки БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфораструктурный объект связи, по окраине села выпущено два минометных снаряда. В селе Репяховка с дрона сброшено два взрывных устройства, также с помощью дрона-камикадзе атакован инфраструктурный объект.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Вчера, 00:49
⠀По словам Гладкова, в Новооскольском округе в районе хутора Бондарев обнаружен упавший беспилотник самолетного типа. В Прохоровском районе рядом с селом Подольхи в поле найден и изъят специалистами предмет, похожий на метеозонд. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала