Украинские БПЛА около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ за сутки восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Разумное Белгородской области. 22 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Разумное Белгородской области. 22 апреля 2024
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Не менее восьми раз за сутки украинская армия атаковала беспилотниками территорию Белгородской области, также был обнаружен метеозонд, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник, по информации губернатора, по семи районам области были зафиксированы атаки с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс двух взрывных устройств. Кроме того, был обнаружен объект, похожий на метеозонд. Из семи атакованных муниципалитетов только два граничат с Украиной. По этим районам ВСУ выпустили 11 снарядов из артиллерии и минометов. Пострадавших в результате обстрелов нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в пяти частных домах, двух автомобилях и на двух инфраструктурных объектах.
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов… В Вейделевском районе рядом с селом Долгое в поле обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка в лесном массиве найдены обломки БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфораструктурный объект связи, по окраине села выпущено два минометных снаряда. В селе Репяховка с дрона сброшено два взрывных устройства, также с помощью дрона-камикадзе атакован инфраструктурный объект.
⠀По словам Гладкова, в Новооскольском округе в районе хутора Бондарев обнаружен упавший беспилотник самолетного типа. В Прохоровском районе рядом с селом Подольхи в поле найден и изъят специалистами предмет, похожий на метеозонд. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.
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