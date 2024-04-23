https://ria.ru/20240423/obstrel-1941696277.html

Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 23.04.2024

Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:09

2024-04-23T10:09

2024-04-23T10:14

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Всего украинская артиллерия обстреляла семь населённых пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка