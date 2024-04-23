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Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 23.04.2024 (обновлено: 10:14 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941696277.html
Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:09
2024-04-23T10:14
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Всего украинская артиллерия обстреляла семь населённых пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка
Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник.
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Всего украинская артиллерия обстреляла семь населённых пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая КаховкаКаховка
 
 
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