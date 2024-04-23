Источник: ВСУ нанесли почти 35 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
Фрагмент снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник.
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Всего украинская артиллерия обстреляла семь населённых пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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