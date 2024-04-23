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Паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.04.2024
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07:19 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/oborudovanie-1941671202.html
Паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию, заявил Мурашко
Паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.04.2024
Паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию, заявил Мурашко
Паводки не нанесли серьезного ущерба медицинскому оборудованию в российских регионах, так как своевременно были приняты необходимые меры, но потребуется ремонт... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:19
2024-04-23T07:19
ишим (река)
тобол (река)
россия
михаил мурашко
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Паводки не нанесли серьезного ущерба медицинскому оборудованию в российских регионах, так как своевременно были приняты необходимые меры, но потребуется ремонт некоторых медучреждений, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Самое главное сегодня - это восстановление отделки, ремонт. Серьезного ущерба для оборудования нет, потому что своевременно все защитные мероприятия были выполнены", - сказал Мурашко. Он отметил, что сейчас идет работа по оценке ущерба, который нанесли паводки, составляется перечень необходимых работ. Вся медицинская помощь продолжает оказываться, подчеркнул министр. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино. Режим ЧС областного масштаба также был введен в Курганской области с 8 апреля. Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил отметку "опасного явления". По состоянию на 22 апреля в регионе остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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ишим (река), тобол (река), россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тобол (река), Россия, Михаил Мурашко, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию, заявил Мурашко

Мурашко: подтопления не нанесли серьезного ущерба медицинскому оборудованию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Паводки не нанесли серьезного ущерба медицинскому оборудованию в российских регионах, так как своевременно были приняты необходимые меры, но потребуется ремонт некоторых медучреждений, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Самое главное сегодня - это восстановление отделки, ремонт. Серьезного ущерба для оборудования нет, потому что своевременно все защитные мероприятия были выполнены", - сказал Мурашко.
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Он отметил, что сейчас идет работа по оценке ущерба, который нанесли паводки, составляется перечень необходимых работ. Вся медицинская помощь продолжает оказываться, подчеркнул министр.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
Режим ЧС областного масштаба также был введен в Курганской области с 8 апреля. Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил отметку "опасного явления". По состоянию на 22 апреля в регионе остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог.
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