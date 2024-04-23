https://ria.ru/20240423/obman-1941662870.html

Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании

Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании - РИА Новости, 23.04.2024

Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании

Три четверти руководителей в России сталкивались с обманом соискателей об их опыте работы, чаще всего потенциального работодателя вводят в заблуждение... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T04:15

2024-04-23T04:15

2024-04-23T04:15

общество

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три четверти руководителей в России сталкивались с обманом соискателей об их опыте работы, чаще всего потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера зарплаты в прошлой компании, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Консоль.Про". "По данным исследования, 44% опрошенных руководителей отмечают, что периодически получают недостоверную информацию от исполнителя о его предыдущем опыте, 17% редко встречают обман на собеседованиях, а 14% - постоянно", - говорится в исследовании. Руководители российских компаний поделились факторами, о которых чаще всего врут соискатели. Так, в каждом втором случае потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера вознаграждения исполнителя в прошлой компании, а на втором месте в равных долях - 24% - расположились успешные кейсы и бизнесы, в которых работали соискатели. 23% работодателей отмечают, что сотрудники также любят завысить свой трудовой стаж. Отмечается, что для половины начальников зафиксированный опыт в трудовой книжке играет значительную, но не определяющую роль. При этом в опыт соискателя при отсутствии официальной записи не поверят 22% руководителей. В свою очередь 74% респондентов главное, чтобы был фактический опыт работы, при этом им не важно, есть ли о нем отметка в трудовой книжке. По подсчетам специалистов, большинство руководителей готовы начать сотрудничество с подходящим исполнителем даже после лжи. Так, каждый четвертый отмечает, что совместная работа будет возможна, если соискатель сам признается в содеянном, а 37% наймут специалиста "при условии, что ложь не фатальна". При этом в 35% случаев сам исполнитель выдавал себя, когда врал. Более трети начальников звонили прошлому работодателю и разоблачали ложь, а каждый четвертый находил информацию из открытых источников в интернете. Там добавили, что для 41% руководителей бренд компании, с которой ранее сотрудничал исполнитель, при найме не имеет никакого значения. Еще треть отмечает, что охотнее переманивают специалистов из небольших и малоизвестных компаний, а 26% - из крупных.

https://ria.ru/20240219/shtat-1928256500.html

https://ria.ru/20231218/rabota-1916454987.html

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общество, россия