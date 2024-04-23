Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/obman-1941662870.html
Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании
Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании - РИА Новости, 23.04.2024
Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании
Три четверти руководителей в России сталкивались с обманом соискателей об их опыте работы, чаще всего потенциального работодателя вводят в заблуждение... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T04:15
2024-04-23T04:15
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_b87ec1eb6bb37448f09791d3f7dc295d.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три четверти руководителей в России сталкивались с обманом соискателей об их опыте работы, чаще всего потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера зарплаты в прошлой компании, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Консоль.Про". "По данным исследования, 44% опрошенных руководителей отмечают, что периодически получают недостоверную информацию от исполнителя о его предыдущем опыте, 17% редко встречают обман на собеседованиях, а 14% - постоянно", - говорится в исследовании. Руководители российских компаний поделились факторами, о которых чаще всего врут соискатели. Так, в каждом втором случае потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера вознаграждения исполнителя в прошлой компании, а на втором месте в равных долях - 24% - расположились успешные кейсы и бизнесы, в которых работали соискатели. 23% работодателей отмечают, что сотрудники также любят завысить свой трудовой стаж. Отмечается, что для половины начальников зафиксированный опыт в трудовой книжке играет значительную, но не определяющую роль. При этом в опыт соискателя при отсутствии официальной записи не поверят 22% руководителей. В свою очередь 74% респондентов главное, чтобы был фактический опыт работы, при этом им не важно, есть ли о нем отметка в трудовой книжке. По подсчетам специалистов, большинство руководителей готовы начать сотрудничество с подходящим исполнителем даже после лжи. Так, каждый четвертый отмечает, что совместная работа будет возможна, если соискатель сам признается в содеянном, а 37% наймут специалиста "при условии, что ложь не фатальна". При этом в 35% случаев сам исполнитель выдавал себя, когда врал. Более трети начальников звонили прошлому работодателю и разоблачали ложь, а каждый четвертый находил информацию из открытых источников в интернете. Там добавили, что для 41% руководителей бренд компании, с которой ранее сотрудничал исполнитель, при найме не имеет никакого значения. Еще треть отмечает, что охотнее переманивают специалистов из небольших и малоизвестных компаний, а 26% - из крупных.
https://ria.ru/20240219/shtat-1928256500.html
https://ria.ru/20231218/rabota-1916454987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_20b8f5ef6ad4ea320418b0c81b0962c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании

"Консоль.Про": три четверти руководителей сталкивались с обманом об опыте работы

© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три четверти руководителей в России сталкивались с обманом соискателей об их опыте работы, чаще всего потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера зарплаты в прошлой компании, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Консоль.Про".
"По данным исследования, 44% опрошенных руководителей отмечают, что периодически получают недостоверную информацию от исполнителя о его предыдущем опыте, 17% редко встречают обман на собеседованиях, а 14% - постоянно", - говорится в исследовании.
Девушка проходит собеседование - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников
19 февраля, 15:25
Руководители российских компаний поделились факторами, о которых чаще всего врут соискатели. Так, в каждом втором случае потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера вознаграждения исполнителя в прошлой компании, а на втором месте в равных долях - 24% - расположились успешные кейсы и бизнесы, в которых работали соискатели. 23% работодателей отмечают, что сотрудники также любят завысить свой трудовой стаж.
Отмечается, что для половины начальников зафиксированный опыт в трудовой книжке играет значительную, но не определяющую роль. При этом в опыт соискателя при отсутствии официальной записи не поверят 22% руководителей. В свою очередь 74% респондентов главное, чтобы был фактический опыт работы, при этом им не важно, есть ли о нем отметка в трудовой книжке.
По подсчетам специалистов, большинство руководителей готовы начать сотрудничество с подходящим исполнителем даже после лжи. Так, каждый четвертый отмечает, что совместная работа будет возможна, если соискатель сам признается в содеянном, а 37% наймут специалиста "при условии, что ложь не фатальна".
При этом в 35% случаев сам исполнитель выдавал себя, когда врал. Более трети начальников звонили прошлому работодателю и разоблачали ложь, а каждый четвертый находил информацию из открытых источников в интернете.
Там добавили, что для 41% руководителей бренд компании, с которой ранее сотрудничал исполнитель, при найме не имеет никакого значения. Еще треть отмечает, что охотнее переманивают специалистов из небольших и малоизвестных компаний, а 26% - из крупных.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Эксперты рассказали, в какое время года больше шансов найти работу
18 декабря 2023, 12:38
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала