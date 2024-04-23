https://ria.ru/20240423/obekty-1941896205.html

Более 1,4 тысячи объектов отремонтируют в Мурманской области за три года

Более 1,4 тысячи объектов отремонтируют в Мурманской области за три года - РИА Новости, 23.04.2024

Более 1,4 тысячи объектов отремонтируют в Мурманской области за три года

В рамках реновации закрытых административно-территориальных образований Мурманской области за три года будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектах,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:27

2024-04-23T23:27

2024-04-23T23:27

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 23 апр - РИА Новости. В рамках реновации закрытых административно-территориальных образований Мурманской области за три года будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектах, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе выездного заседания регионального правительства в столице Северного флота. В начале заседания глава региона сообщил, что ключевой темой основной повестки станет один из приоритетных проектов Мурманской области – трехлетний план по реновации ЗАТО и военных гарнизонов. "Мы понимаем, какие задачи выполняют наши военнослужащие, будучи на страже Родины, в том числе, на фронтах специальной военной операции. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы качество жизни в ЗАТО и военных гарнизонах менялось опережающими темпами", - сказал Чибис. Он отметил, что более 80% численности всего Северного флота служат в регионе, не считая другие подразделения Вооруженных сил РФ. В ряде населённых пунктов Мурманской области доля военнослужащих составляет 90%. Поэтому в 2021 году, в рамках стратегического плана "На Севере – жить" и с учетом отдельных поручений президента России и правительства РФ была запущена эта работа. "Всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск и ЗАТО Островной запланировано 208 мероприятий на более чем 1,4 тысячи объектах. "Нам предстоит большой объем работ, который необходимо выполнять, учитывая, какую поддержку нам оказывает федеральное правительство", - отметил губернатор. Глава региона отметил, что в реновацию ЗАТО и военных гарнизонов уже вложено порядка 14 миллиардов рублей, две трети из которых составляют средства областного бюджета. Благодаря инвестициям – федеральным и региональным – в Североморске построена первая за 30 лет школа, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАПов. В жилых домах модернизировано 529 квартир, отремонтировано 199 домов и более 400 домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры. Также проведены работы по благоустройству 26 общественных пространств, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог. Благодаря поддержке правительства РФ и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики удалось приступить к строительству еще нескольких объектов для семей военнослужащих – школа в Печенге, крытый бассейн в Североморске, Дом культуры в Алакуртти и 20 современных спортивных и игровых комплексов в военных гарнизонах. "Хочу отметить, что в большинстве населенных пунктов инфраструктура строилась достаточно давно, в связи с чем потребовались системные решения, которые поддержал президент России Владимир Путин", - подчеркнул Чибис, добавив, что в федеральном бюджете зафиксированы средства – это 30 миллиардов рублей на три года. В итоге за это время будет вложено свыше 42 миллиардов рублей, из которых 9,3 миллиарда рублей – из регионального бюджета. В завершении доклада Чибис озвучил ключевые мероприятия, работа по которым ведется сейчас и продолжится в ближайшее время. План предусматривает строительство жилья, 13 объектов социальной инфраструктуры, создание 12 общественных пространств для сферы культуры и спорта, капитальный ремонт 298 многоквартирных домов, 1148 жилых помещений, модернизация 32 объектов социальной инфраструктуры, снос 42 аварийных домов и другие работы. В том числе по поручению президента РФ Владимира Путина в Североморске будут отремонтированы ЦРБ, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота.

https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html

https://ria.ru/20240422/chibis-1941428109.html

https://ria.ru/20240418/prirost-1940902309.html

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мурманская область, североморск, владимир путин, андрей чибис, россия