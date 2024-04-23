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Медведев призвал заново создавать прогноз научно-технологического развития - РИА Новости, 23.04.2024
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19:10 23.04.2024 (обновлено: 21:07 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ntr-1941864073.html
Медведев призвал заново создавать прогноз научно-технологического развития
Медведев призвал заново создавать прогноз научно-технологического развития - РИА Новости, 23.04.2024
Медведев призвал заново создавать прогноз научно-технологического развития
Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:10
2024-04-23T21:07
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию. "Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года был утвержден 10 лет назад. Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет", - написал Медведев на своей странице в VK.Он отметил, что актуальный прогноз научно-технологического развития России должен быть продуманным и практическим документом. Зампред Совбеза отметил, что нужно постараться совместить два аспекта - стратегический документ в этой сфере и его практическое использование. "И поставить максимально точные ориентиры, оценить возможные риски и постараться их купировать", - уточнил Медведев.Он подчеркнул, что это нужно для успешной реализации всех ключевых госпрограмм и новых национальных проектов, о которых в послании парламенту объявил президент РФ Владимир Путин.Президент, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html
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россия, дмитрий медведев, технологии
Россия, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев призвал заново создавать прогноз научно-технологического развития

Медведев: прогноз развития России надо формировать на принципиально новой основе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по науке и образованию. 23 апреля 2024
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по науке и образованию. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по науке и образованию. 23 апреля 2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.
"Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года был утвержден 10 лет назад. Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет", - написал Медведев на своей странице в VK.
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Он отметил, что актуальный прогноз научно-технологического развития России должен быть продуманным и практическим документом. Зампред Совбеза отметил, что нужно постараться совместить два аспекта - стратегический документ в этой сфере и его практическое использование. "И поставить максимально точные ориентиры, оценить возможные риски и постараться их купировать", - уточнил Медведев.
Он подчеркнул, что это нужно для успешной реализации всех ключевых госпрограмм и новых национальных проектов, о которых в послании парламенту объявил президент РФ Владимир Путин.
Президент, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
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