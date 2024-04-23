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Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии - РИА Новости, 23.04.2024
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18:01 23.04.2024 (обновлено: 18:02 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/norvegiya-1941846318.html
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии - РИА Новости, 23.04.2024
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:01
2024-04-23T18:02
специальная военная операция на украине
россия
норвегия
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. "Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - говорится в сообщении издания Breaking Defense, интервью которому дал Кристофферсен. По его утверждению, Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в 2023 году. "Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них", - добавил военный.
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россия, норвегия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Норвегия, В мире, Вооруженные силы РФ
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

Минобороны Норвегии: скорость совершенствования ВС России превзошла ожидания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания.
"Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - говорится в сообщении издания Breaking Defense, интервью которому дал Кристофферсен. По его утверждению, Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в 2023 году.
"Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них", - добавил военный.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНорвегияВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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