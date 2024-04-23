https://ria.ru/20240423/norvegiya-1941846318.html

Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии - РИА Новости, 23.04.2024

Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:01

2024-04-23T18:01

2024-04-23T18:02

специальная военная операция на украине

россия

норвегия

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. "Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - говорится в сообщении издания Breaking Defense, интервью которому дал Кристофферсен. По его утверждению, Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в 2023 году. "Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них", - добавил военный.

https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html

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Кирилл Волков

россия, норвегия, в мире, вооруженные силы рф