https://ria.ru/20240423/norvegiya-1941846318.html
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии - РИА Новости, 23.04.2024
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:01
2024-04-23T18:01
2024-04-23T18:02
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания. "Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - говорится в сообщении издания Breaking Defense, интервью которому дал Кристофферсен. По его утверждению, Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в 2023 году. "Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них", - добавил военный.
https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, норвегия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Норвегия, В мире, Вооруженные силы РФ
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Минобороны Норвегии: скорость совершенствования ВС России превзошла ожидания
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования ВС РФ превзошла его ожидания.
"Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - говорится в сообщении издания Breaking Defense, интервью которому дал Кристофферсен. По его утверждению, Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в 2023 году.
"Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них", - добавил военный.