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В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы слышны в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T01:50
2024-04-23T01:50
2024-04-23T02:47
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.Позднее издание сообщило о новом мощном взрыве в городе.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html
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в мире, россия, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Одесса
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Зеркало недели": в Одессе произошли взрывы, объявлена воздушная тревога