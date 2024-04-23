https://ria.ru/20240423/nedeli-1941657874.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 23.04.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы слышны в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T01:50

2024-04-23T01:50

2024-04-23T02:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

одесса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_486669c157534f8ffbe3051eab50528b.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.Позднее издание сообщило о новом мощном взрыве в городе.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, одесса