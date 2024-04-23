https://ria.ru/20240423/ndtv-1941687628.html
Индийские специи могут содержать канцероген, вызывающий рак, пишут СМИ
Индийские специи могут содержать канцероген, вызывающий рак, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
Индийские специи могут содержать канцероген, вызывающий рак, пишут СМИ
Власти Индии в течение 20 дней проверят все компании, производящие специи, после появления сообщений о возможном наличии вызывающих рак веществ в ряде приправ,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:35
2024-04-23T09:35
2024-04-23T09:49
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Власти Индии в течение 20 дней проверят все компании, производящие специи, после появления сообщений о возможном наличии вызывающих рак веществ в ряде приправ, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. Ранее регуляторы пищевой промышленности в Гонконге и Сингапуре предостерегли от использования четырех продуктов двух индийских брендов специй - MDH и Everest - из-за предполагаемого присутствия в них оксида этилена в "концентрациях, превышающих допустимый уровень". Как сообщили регуляторы, опасный для здоровья человека пестицид обнаружен в трех приправах от MDH и одной специи от Everest. Под запрет попали приправы для супа, рыбы и порошок карри. Международное агентство по изучению рака классифицирует оксид этилена как "канцероген группы 1". "Все продовольственные комиссары страны подняты по тревоге. Начался процесс сбора проб специй. В течение трех-четырех дней пробы будут собраны со всех предприятий страны по производству специй. Отчет из лаборатории будет готов примерно через 20 дней", - сообщил телеканалу высокопоставленный правительственный источник. Он отметил, что если в индийских специях обнаружат вредные вещества, власти примут строгие меры. "Предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности", - добавил собеседник телеканала. Индия - крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер специй. Индия производит около 75 из 109 специй, внесенных в список Международной организации по стандартизации (ISO). В числе наиболее производимых и экспортируемых специй - перец, кардамон, имбирь, куркума, кориандр, тмин, чеснок, мускатный орех и порошок карри. С апреля 2023 года по февраль 2024 года страна экспортировала специи на сумму 3,67 миллиарда долларов. Индия экспортирует специи в 159 стран мира. Лидирующими направлениями экспорта остаются Китай, США, Бангладеш, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Великобритания и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240308/rak-1931923519.html
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в мире, индия, гонконг, сингапур
В мире, Индия, Гонконг, Сингапур
Индийские специи могут содержать канцероген, вызывающий рак, пишут СМИ
NDTV: Индия проверит производящие специи компании после сообщений о раке
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости.
Власти Индии в течение 20 дней проверят все компании, производящие специи, после появления сообщений о возможном наличии вызывающих рак веществ в ряде приправ, сообщил телеканал NDTV
со ссылкой на источники.
Ранее регуляторы пищевой промышленности в Гонконге и Сингапуре предостерегли от использования четырех продуктов двух индийских брендов специй - MDH и Everest - из-за предполагаемого присутствия в них оксида этилена в "концентрациях, превышающих допустимый уровень". Как сообщили регуляторы, опасный для здоровья человека пестицид обнаружен в трех приправах от MDH и одной специи от Everest. Под запрет попали приправы для супа, рыбы и порошок карри. Международное агентство по изучению рака классифицирует оксид этилена как "канцероген группы 1".
«
"Все продовольственные комиссары страны подняты по тревоге. Начался процесс сбора проб специй. В течение трех-четырех дней пробы будут собраны со всех предприятий страны по производству специй. Отчет из лаборатории будет готов примерно через 20 дней", - сообщил телеканалу высокопоставленный правительственный источник.
Он отметил, что если в индийских специях обнаружат вредные вещества, власти примут строгие меры.
"Предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности", - добавил собеседник телеканала.
Индия - крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер специй. Индия производит около 75 из 109 специй, внесенных в список Международной организации по стандартизации (ISO). В числе наиболее производимых и экспортируемых специй - перец, кардамон, имбирь, куркума, кориандр, тмин, чеснок, мускатный орех и порошок карри. С апреля 2023 года по февраль 2024 года страна экспортировала специи на сумму 3,67 миллиарда долларов. Индия экспортирует специи в 159 стран мира. Лидирующими направлениями экспорта остаются Китай, США, Бангладеш, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Великобритания и Шри-Ланка.