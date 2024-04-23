https://ria.ru/20240423/nauka-1941537153.html

Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение

Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение - РИА Новости, 23.04.2024

Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение

Российские ученые впервые применили комплекс методов геофизики и археологии для поиска неизвестных палеолитических поселений. Специалисты обнаружили... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:00

2024-04-23T07:00

2024-04-23T07:00

наука

наука

университетская наука

курская область

брянская область

московская область (подмосковье)

российская академия наук

российский научный фонд

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские ученые впервые применили комплекс методов геофизики и археологии для поиска неизвестных палеолитических поселений. Специалисты обнаружили неисследованный культурный слой древней стоянки на территории археологического памятника "Быки" в Курской области благодаря реконструкции его палеоландшафта. Результаты исследования представлены в L’Anthropologie.Жизнь людей эпохи каменного века была неразрывно связана с окружающей природной средой, поэтому ученые, исследующие их поселения, стараются понять не только, как выглядели древние жилища и их обитатели, но и какой ландшафт окружал человека, каким был климат, какие растения и животные существовали вокруг, рассказали ученые.Они подчеркнули, что климат позднеледникового периода постепенно менялся, а вместе с ним менялось и природное окружение человека. Знания о естественной среде обитания жителей верхнего палеолита, датируемого на территории Восточно-Европейской равнины примерно 40-10 тыс. лет назад, помогают понять, как люди адаптировались к меняющимся природным условиям.Современный рельеф на месте стоянок "Быки" в современной Курской области, куда наши предки-кочевники периодически приходили, значительно отличается от древнего, в том числе из-за того, что в 1970-х годах здесь проводилось строительство очистных сооружений, рассказала руководитель проекта, руководитель геофизической группы Института географии РАН, научный сотрудник Геологического факультета МГУ Светлана Бричева.Она пояснила, что с помощью геофизических методов ученые выяснили, что 21–18 тыс. лет назад исследуемая территория была покрыта возвышенными песчаными дюнами, чередующимися с округлыми впадинами. Возвышенности древние люди выбрали для своих стоянок, поскольку они обеспечивали хороший обзор, а впадины, в то время представлявшие собой озера, служили источником воды."Георадиолокация и магниторазведка нередко применяются при изучении более поздних, чем палеолитические, археологических памятников. Но люди каменного века не оставили сооружений, которые мы могли бы обнаружить с помощью этих методов. Поэтому у нас была чисто геологическая задача: мы пытались выявить следы древних форм рельефа, скрытые под поздними отложениями, и реконструировать, как они выглядели раньше. Для стоянок эпохи палеолита на Восточно-Европейской равнине этот комплекс применяется впервые", – объяснила Бричева.Она подчеркнула, что сотрудничество археологов Курчатовского краеведческого музея и геофизиков Института географии РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова оказалось весьма результативным."Результаты наших совместных работ заключаются в разгадке самого механизма того, как наши предки приспосабливались к особенностям микрорельефа местности и учились его использовать. В частности, мы предполагаем, что песчаные возвышенности с одной стороны могли служить удобной обзорной площадкой, а с другой – их подветренные стороны могли использовать в качестве укрытия от сильного ветра. Использованный нами комплексный подход открывает широкие перспективы для поиска новых стоянок древнего человека в Курском Посеймье и дает пищу для новых гипотез о стратегиях жизнедеятельности древнего человека", – добавила участник проекта, начальник Курчатовской палеолитической экспедиции, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева.Авторы планируют применить предложенный подход для исследования других памятников палеолита на Восточно-Европейской равнине, таких как Авдеевская стоянка в Курской области, стоянка Хотылево в Брянской области, Зарайская стоянка в Московской области.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20240403/megality-1937354085.html

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

https://ria.ru/20231109/voyna-1908198818.html

курская область

брянская область

московская область (подмосковье)

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