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Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение - РИА Новости, 23.04.2024
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Наука
 
07:00 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/nauka-1941537153.html
Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение
Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение - РИА Новости, 23.04.2024
Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение
Российские ученые впервые применили комплекс методов геофизики и археологии для поиска неизвестных палеолитических поселений. Специалисты обнаружили... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:00
2024-04-23T07:00
наука
наука
университетская наука
курская область
брянская область
московская область (подмосковье)
российская академия наук
российский научный фонд
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские ученые впервые применили комплекс методов геофизики и археологии для поиска неизвестных палеолитических поселений. Специалисты обнаружили неисследованный культурный слой древней стоянки на территории археологического памятника "Быки" в Курской области благодаря реконструкции его палеоландшафта. Результаты исследования представлены в L’Anthropologie.Жизнь людей эпохи каменного века была неразрывно связана с окружающей природной средой, поэтому ученые, исследующие их поселения, стараются понять не только, как выглядели древние жилища и их обитатели, но и какой ландшафт окружал человека, каким был климат, какие растения и животные существовали вокруг, рассказали ученые.Они подчеркнули, что климат позднеледникового периода постепенно менялся, а вместе с ним менялось и природное окружение человека. Знания о естественной среде обитания жителей верхнего палеолита, датируемого на территории Восточно-Европейской равнины примерно 40-10 тыс. лет назад, помогают понять, как люди адаптировались к меняющимся природным условиям.Современный рельеф на месте стоянок "Быки" в современной Курской области, куда наши предки-кочевники периодически приходили, значительно отличается от древнего, в том числе из-за того, что в 1970-х годах здесь проводилось строительство очистных сооружений, рассказала руководитель проекта, руководитель геофизической группы Института географии РАН, научный сотрудник Геологического факультета МГУ Светлана Бричева.Она пояснила, что с помощью геофизических методов ученые выяснили, что 21–18 тыс. лет назад исследуемая территория была покрыта возвышенными песчаными дюнами, чередующимися с округлыми впадинами. Возвышенности древние люди выбрали для своих стоянок, поскольку они обеспечивали хороший обзор, а впадины, в то время представлявшие собой озера, служили источником воды.&quot;Георадиолокация и магниторазведка нередко применяются при изучении более поздних, чем палеолитические, археологических памятников. Но люди каменного века не оставили сооружений, которые мы могли бы обнаружить с помощью этих методов. Поэтому у нас была чисто геологическая задача: мы пытались выявить следы древних форм рельефа, скрытые под поздними отложениями, и реконструировать, как они выглядели раньше. Для стоянок эпохи палеолита на Восточно-Европейской равнине этот комплекс применяется впервые&quot;, – объяснила Бричева.Она подчеркнула, что сотрудничество археологов Курчатовского краеведческого музея и геофизиков Института географии РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова оказалось весьма результативным."Результаты наших совместных работ заключаются в разгадке самого механизма того, как наши предки приспосабливались к особенностям микрорельефа местности и учились его использовать. В частности, мы предполагаем, что песчаные возвышенности с одной стороны могли служить удобной обзорной площадкой, а с другой – их подветренные стороны могли использовать в качестве укрытия от сильного ветра. Использованный нами комплексный подход открывает широкие перспективы для поиска новых стоянок древнего человека в Курском Посеймье и дает пищу для новых гипотез о стратегиях жизнедеятельности древнего человека", – добавила участник проекта, начальник Курчатовской палеолитической экспедиции, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева.Авторы планируют применить предложенный подход для исследования других памятников палеолита на Восточно-Европейской равнине, таких как Авдеевская стоянка в Курской области, стоянка Хотылево в Брянской области, Зарайская стоянка в Московской области.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20240403/megality-1937354085.html
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наука, университетская наука, курская область, брянская область, московская область (подмосковье), российская академия наук, российский научный фонд, мгу имени м. в. ломоносова, навигатор абитуриента, археология, история, что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Курская область, Брянская область, Московская область (Подмосковье), Российская академия наук, Российский научный фонд, МГУ имени М. В. Ломоносова, Навигатор абитуриента, Археология, история, Что не найдешь в учебнике

Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение

© Фото : Bricheva et al. / L’AnthropologieРеконструкция ландшафта стоянок Быки по геофизическим данным
Реконструкция ландшафта стоянок Быки по геофизическим данным - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Bricheva et al. / L’Anthropologie
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские ученые впервые применили комплекс методов геофизики и археологии для поиска неизвестных палеолитических поселений. Специалисты обнаружили неисследованный культурный слой древней стоянки на территории археологического памятника "Быки" в Курской области благодаря реконструкции его палеоландшафта. Результаты исследования представлены в L’Anthropologie.
Жизнь людей эпохи каменного века была неразрывно связана с окружающей природной средой, поэтому ученые, исследующие их поселения, стараются понять не только, как выглядели древние жилища и их обитатели, но и какой ландшафт окружал человека, каким был климат, какие растения и животные существовали вокруг, рассказали ученые.
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Они подчеркнули, что климат позднеледникового периода постепенно менялся, а вместе с ним менялось и природное окружение человека. Знания о естественной среде обитания жителей верхнего палеолита, датируемого на территории Восточно-Европейской равнины примерно 40-10 тыс. лет назад, помогают понять, как люди адаптировались к меняющимся природным условиям.
Современный рельеф на месте стоянок "Быки" в современной Курской области, куда наши предки-кочевники периодически приходили, значительно отличается от древнего, в том числе из-за того, что в 1970-х годах здесь проводилось строительство очистных сооружений, рассказала руководитель проекта, руководитель геофизической группы Института географии РАН, научный сотрудник Геологического факультета МГУ Светлана Бричева.
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Она пояснила, что с помощью геофизических методов ученые выяснили, что 21–18 тыс. лет назад исследуемая территория была покрыта возвышенными песчаными дюнами, чередующимися с округлыми впадинами. Возвышенности древние люди выбрали для своих стоянок, поскольку они обеспечивали хороший обзор, а впадины, в то время представлявшие собой озера, служили источником воды.
«

"Георадиолокация и магниторазведка нередко применяются при изучении более поздних, чем палеолитические, археологических памятников. Но люди каменного века не оставили сооружений, которые мы могли бы обнаружить с помощью этих методов. Поэтому у нас была чисто геологическая задача: мы пытались выявить следы древних форм рельефа, скрытые под поздними отложениями, и реконструировать, как они выглядели раньше. Для стоянок эпохи палеолита на Восточно-Европейской равнине этот комплекс применяется впервые", – объяснила Бричева.

© Фото : Светлана БричеваОтбор образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
Отбор образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
Отбор образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
1 из 5
© Фото : Владимир СтепченковОписание образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
Описание образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
Описание образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Владимир Степченков
2 из 5
© Фото : Светлана БричеваГеорадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
3 из 5
© Фото : Светлана БричеваГеорадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
4 из 5
© Фото : Наталья АхметгалееваВ раскопе Быки-2 работают волонтёры-археологи
В раскопе Быки-2 работают волонтёры-археологи
В раскопе Быки-2 работают волонтёры-археологи
© Фото : Наталья Ахметгалеева
5 из 5
Отбор образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
1 из 5
Описание образцов из скважин вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Владимир Степченков
2 из 5
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
3 из 5
Георадарное профилирование вблизи стоянки Быки-2
© Фото : Светлана Бричева
4 из 5
В раскопе Быки-2 работают волонтёры-археологи
© Фото : Наталья Ахметгалеева
5 из 5
Она подчеркнула, что сотрудничество археологов Курчатовского краеведческого музея и геофизиков Института географии РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова оказалось весьма результативным.
"Результаты наших совместных работ заключаются в разгадке самого механизма того, как наши предки приспосабливались к особенностям микрорельефа местности и учились его использовать. В частности, мы предполагаем, что песчаные возвышенности с одной стороны могли служить удобной обзорной площадкой, а с другой – их подветренные стороны могли использовать в качестве укрытия от сильного ветра. Использованный нами комплексный подход открывает широкие перспективы для поиска новых стоянок древнего человека в Курском Посеймье и дает пищу для новых гипотез о стратегиях жизнедеятельности древнего человека", – добавила участник проекта, начальник Курчатовской палеолитической экспедиции, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева.
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Авторы планируют применить предложенный подход для исследования других памятников палеолита на Восточно-Европейской равнине, таких как Авдеевская стоянка в Курской области, стоянка Хотылево в Брянской области, Зарайская стоянка в Московской области.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКурская областьБрянская областьМосковская область (Подмосковье)Российская академия наукРоссийский научный фондМГУ имени М. В. ЛомоносоваНавигатор абитуриентаАрхеологияисторияЧто не найдешь в учебнике
 
 
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