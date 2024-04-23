https://ria.ru/20240423/nato-1941842805.html

НАТО нарушит международные договоры, разместив ЯО в Польше, заявили в ICAN

НАТО нарушит международные договоры, разместив ЯО в Польше, заявили в ICAN - РИА Новости, 23.04.2024

НАТО нарушит международные договоры, разместив ЯО в Польше, заявили в ICAN

Страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше, заявили РИА Новости в Международной кампании за... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:49

2024-04-23T17:49

2024-04-23T17:57

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ЖЕНЕВА, 23 апр - РИА Новости. Страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше, заявили РИА Новости в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Договор о запрещении ядерного оружия является единственным международным договором, который прямо запрещает странам размещать ядерное оружие другого государства. Члены НАТО утверждают, что совместное использование ядерного оружия соответствует их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, но это явно нарушает дух, если не текст этого договора", - ответили в организации на просьбу прокомментировать заявление Дуды. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. Третьего января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

https://ria.ru/20240423/polsha-1941693542.html

https://ria.ru/20240422/tusk-1941520829.html

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великобритания

польша

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в мире, сша, великобритания, польша, анджей дуда, нато, ican